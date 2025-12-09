Confidenciales
“No saben administrar”: las críticas del representante John Edgar Pérez al Gobierno Petro tras caída de reforma tributaria
El congresista de Cambio Radical reprochó las reformas tributarias que ha impulsado el Gobierno Petro y cuestionó sus gastos.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El representante de Cambio Radical, John Edgar Pérez, celebró y se despachó contra el Gobierno Petro luego de que se confirmara el hundimiento de la reforma tributaria. A su juicio, el Ejecutivo no sabría administrar y habría engañado a los colombianos.
“Las reformas tributarias de Petro no tienen nada de progresivas. Todas las que ha planteado son regresivas. Son para cobrarle impuestos tanto al que gana muy poquito como al que gana mucho. El impacto más fuerte siempre lo reciben las clases populares. Ustedes fueron los que traicionaron al pueblo colombiano”, dijo el congresista.
Su versión es que desde la Casa de Nariño “no saben administrar”, y enumeró cada uno de los escándalos que lo probarían, como los supuestos gastos de la primera dama, Verónica Alcocer, y las inversiones en el proyecto de la paz total.
Frente a la tributaria que se cayó este martes, el representante dijo: “No se dejen engañar. Con este mismo cuento, en el año 2022 les clavaron una reforma tributaria que, supuestamente, era para los cuatro mil más ricos del país, eso dijo el presidente Petro, y que terminaron metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos de las clases más populares”.