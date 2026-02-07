“¡No sea mentiroso!“: María del Mar Pizarro arremete contra Roy Barreras tras caída de la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá

El nuevo cruce entre Roy Barreras y María del Mar Pizarro se intensificó tras las declaraciones del precandidato presidencial sobre la caída de listas del Frente Amplio en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Barreras afirmó que la lista de Bogotá habría sido afectada “por la demanda de María del Mar Pizarro”, una versión que la congresista ha negado de manera categórica.

Esta es la estrategia del Pacto Histórico para reconfigurar sus listas a la Cámara que fueron tumbadas por el CNE

“Nos acaban de tumbar en el CNE otra lista de nuestro Frente Amplio ! La del MAIS del Meta ! Vamos a recomponerla ! Igual que la de Bogotá por la demanda de María del Mar Pizarro y la del Valle . Insisto en que el CNE Colombia resuelva inmediatamente la fusión de Colombia Humana y del Pacto Histórico”, publicó el precandidato en su cuenta de X.

La mención directa de Pizarro en el mensaje de Barreras trasladó el debate del plano técnico-electoral al terreno político, al atribuirle un rol en decisiones que la congresista ha desmentido en varias oportunidades. De acuerdo con su versión, ella nunca demandó la lista y que las afirmaciones en su contra constituyen una distorsión de los hechos.

Para Pizarro, el problema no es solo jurídico, sino político. La atribución de responsabilidades sin sustento alimenta divisiones en un momento clave para la consolidación del bloque progresista.

“¡No sea mentiroso! Al parecer, usted no sabe lo que es la lealtad ni la honestidad. Le exijo que se retracte: yo nunca he demandado la lista. De lo contrario, nos veremos en los juzgados por injuria", sentenció la representante.