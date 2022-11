Confidenciales “No son capaces de reaccionar de manera competente”: Enrique Gómez critica al Gobierno por el manejo de la ola invernal

La ola invernal que azota el país deja varios municipios afectados, víctimas y múltiples familias damnificadas. El efecto ha sido tan fuerte que se declaró calamidad pública en Bogotá por los estragos que causaron las lluvias del fin de semana.

Según Enrique Gómez, excandidato presidencial y líder de Salvación Nacional, se trata de una falla del Gobierno nacional por no prepararse para la crisis.

“Declaran emergencia por el crudo invierno y no sirve de nada, porque no hay planeación de ningún tipo. No son capaces de reaccionar de manera competente. Dios no permita una emergencia tipo pandemia en manos de estos ineptos”, escribió el abogado en Twitter.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta 496.226 personas afectadas en los 32 departamentos. En total, 776 municipios han sido azotados por los estragos a raíz de las fuertes lluvias. 281 personas murieron y 53 aún están desaparecidas.

Después de su viaje a Egipto y Francia, en el marco de la COP27, el presidente apenas se reunió con el gabinete en la noche de este domingo para analizar la emergencia por la ola invernal.

Según el presidente, se trata de una consecuencia de la crisis climática que puede ser resuelta prescindiendo de los hidrocarburos: “Mitigar, es decir, dejar de emitir CO2, para lo cual hay que separarse en corto tiempo del petróleo y el carbón”.