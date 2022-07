Confidenciales “No tengo candidato”: Gustavo Bolívar sobre elección del contralor

El senador Gustavo Bolívar le salió al paso este jueves a los rumores que se han tejido en redes sociales frente a supuestos intereses suyos en alguno de los candidatos a la Contraloría.

No se puede olvidar que el Congreso de la República será el encargado de hacer la elección este 3 de agosto, para lo cual ya hay varios partidos pujando por sus candidatos.

Sin embargo, Bolívar fue claro en que “no tengo candidato a ese cargo y por eso mi autoridad moral para exigir que elijamos a alguien transparente”.

Algunas personas en redes sociales han señalado que el senador del Pacto Histórico supuestamente estaría interesado en promover la candidatura del exvicecontralor Juan Carlos Cárdenas.

Pero Bolívar fue contundente en afirmar que “Cárdenas no está en la lista de 10 elegibles. No puede ser candidato”.

Efectivamente, en la lista de 10 seleccionados de donde se escogerá al próximo contralor, no figura Cárdenas, quien obtuvo uno de los puntajes más altos en las pruebas de conocimiento.

Los seleccionados son Andrés Castro, Carlos Rodríguez, Víctor Salcedo, Luis Carlos Pineda, Carlos Pérez, Mónica Certain Palma, Karol Dahiana González Mora, Elsa Yazmín González Vega, María Fernanda Rangel y Diana Carolina Torres.

“No conozco a ninguno de los candidatos, no tengo candidatos. Me he negado a recibir a los que me han pedido citas. Solo quiero para mi país un contralor que no tape la corrupción, que denuncie, que no esté en el bolsillo de las mafias”, concluyó Bolívar.

Este miércoles 27 de julio está previsto que los congresistas escuchen a los aspirantes, para la elección definitiva que será el 3 de agosto.