Gustavo Bolívar le encontró líos y escándalos a casi todos los escogidos para la Contraloría, ¿cuál es su crítica?

El senador del Pacto Histórico le pidió a su bancada “elegir a alguien que no esté untado (a) y que no sea ficha del Contralor”. Aclaró que ninguno de los 10 escogidos tiene condenas.

Este sábado el país conoció la lista de los 10 candidatos que se disputan la Contraloría General de la República en reemplazo de Felipe Córdoba, un proceso que se dio después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbara el pasado grupo escogido por el Congreso porque, entre otras razones, no cumplía la cuota de género.

El senador Gustavo Bolívar, cercano a Gustavo Petro, pero uno de las figuras políticas de la izquierda más críticas con su propio sector ideológico, ha seguido de cerca el proceso. Incluso, se convirtió en uno de los más ácidos contradictores de la anterior terna. En esta oportunidad, le encontró líos y escándalos a casi todos los seleccionados.

Se refirió a Andrés Castro Franco. “El excontralor es investigado por salir de su cargo el 28 de febrero de 2020, excediendo el período constitucional de permanencia en el cargo, sin que los disciplinados hicieran nada para impedir que este hecho se configurara”, destacó.

1-Andrés Castro Franco: El excontralor es investigado por, salir de su cargo el 28/feb/2020, excediendo el período constitucional de permanencia en el cargo, sin que los disciplinados hicieran nada para impedir que este hecho se configurara. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 16, 2022

También habló de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, otro de los escogidos. “Es del Valle. Según Noticias Uno, su padrino político ha sido Juan Carlos Martínez, reconocido político sindicado por corrupción y parapolítica”, expresó.

2-Carlos Hernán Rodríguez Becerra. Es del valle. Según Noticias 1, su padrino político ha sido Juan Carlos Martínez Sinisterra reconocido político sindicado por corrupción y parapolitica.



3- Victor Andres Salcedo Fuentes: No registra procesos.

👇🏽 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 16, 2022

Indagó por Víctor Andrés Salcedo y dijo que “no registra procesos”. Tampoco Elsa Yazmin González Vega, según el senador.

Cosa contraria opinó de Luis Carlos Pineda Tellez. “Es actual contralor para la Participación Ciudadana. Según la Fiscalía, cuenta con dos procesos activos por prevaricato por acción”.

4-Luis Carlos Pineda Tellez. Actual Contralor para la Participación Ciudadana. Según la Fiscalía, cuenta con 2 procesos activos por prevaricato por acción.



5- Carlos Perez. ExContralor de Santander.

Tiene 5 procesos inactivos por concierto para delinquir, alimentos y amenazas

👇🏽 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 16, 2022

Carlos Pérez- según Bolívar- fue contralor en Santander. “Tiene 5 procesos inactivos por concierto para delinquir, alimentos y amenazas”.

De Mónica Elsy Certain Palma, una de las mujeres de los 10 seleccionados por el Congreso, denunció “que la Fiscalía dice que la abogada cuenta con un registro inactivo por el delito de prevaricato por acción”.

8- Karol Dahiana Gonzalez Mora. En el 2018 se vió inmersa en un escándalo por su polémico nombramiento como “asesora grado 16” del MinInterior de la época Guillermo Rivera, ya que para la fecha, Karol Dahiana era pareja del viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez.

👇🏽 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 16, 2022

Karol Dahiana González Mora se vio inmersa en un escándalo en el 2018 por su polémico nombramiento como asesora grado 16 en el Ministerio del Interior, cuando el ministro era Guillermo Rivera. “Para la fecha, ella era la pareja del viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez”, aseguró.

Actualmente, González Mora es la esposa de Luis Ernesto Gómez, coordinador de la campaña de Gustavo Petro en Bogotá y cercano a la alcaldesa Claudia López.

“María Fernanda Rangel, según El Tiempo tuvo procesos por estafa en la seccional de Nariño y otro por hurto en la seccional de Caldas. Rangel denunció penalmente a quienes plagiaron su firma para configurar esos delitos. Producto de sus denuncias, la Fiscalía archivó los casos”, afirmó.

“Diana Carolina Torres García fue Contralora General de Medellín. No registra procesos activos. Es autora de una de las tutelas que tumbó la lista anterior”, destacó.

Bolívar aclaró que en la lista quedaron excluidos “los implicados en el robo de los 500.000 millones. Se aplica meritocracia (mejores puntajes) y cuota de género”.

Por último, hizo un llamado a su bancada: “Elijamos a alguien que no esté untado (a), que no sea ficha del contralor, que no tenga padrinos corruptos”.