CONFIDENCIALES

“No van a bajar el salario mínimo ... seguimos con dos millones”, Juan Daniel Oviedo lanza una explicación de lo que puede pasar

El exdirector del Dane y candidato presidencial descarta que el salario vaya a disminuir y cuenta por qué.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
16 de febrero de 2026, 7:50 a. m.
Juan Daniel Oviedo respondió a la alocución
Juan Daniel Oviedo respondió a la alocución Foto: Fotomontaje SEMANA/ Presidencia

Juan Daniel Oviedo publicó un video en el que explica lo que puede pasar en la mesa de concertación del salario mínimo, que comienza este lunes a las 10 de la mañana.

“Si usted está preocupado porque el salario mínimo va a bajar por la decisión del Consejo de Estado, no coma cuento. Es clave entender que el Consejo de Estado simplemente está preguntando algo: ¿se hizo bien? Sí o no. Y qué bueno que estemos en un país donde la institucionalidad permita que las cosas se hagan bien”, dijo.

Salario mínimo: ¿Puede bajar? ¿Puede subir? Gustavo Petro convoca a las calles mientras la mesa de concertación inicia este lunes

“¿Y por qué está haciendo esa pregunta? Porque no podemos olvidar que desde 1996, 5 años después de expedida la Constitución del 91, la Ley 278 dijo: ‘El salario mínimo se concerta y, si no se logra, se decreta. Y, si se decreta, la justificación para decretarlo tiene que ser perfectica‘. Esta explicación no lo fue, según los análisis preliminares del Consejo de Estado. ¿Cuál es el resultado? Pedir que el Gobierno Petro seguramente mañana o muy rápidamente vuelva a sacar un decreto de incremento del salario mínimo para que siga en 2 millones de pesos con una buena justificación, mientras que la corte hace los análisis de fondo”, agregó.

Para el exdirector del Dane, “lo que se está protegiendo es que las decisiones se tomen en evidencia y no a partir de las pasiones ideológicas que tienen un tono muy marcado en ese decreto de incremento del salario mínimo. Así que no coma cuentos, seguimos con el salario a dos millones y estamos en un país en el que la justicia quiere que las cosas se hagan bien“.

Confidenciales

Daniel Quintero asegura que el mínimo vital debe subir a $2.500.000 y desata dura respuesta: “Mejor déjelo en 10 millones”

Confidenciales

El reclamo del Partido Liberal al presidente Gustavo Petro tras reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Confidenciales

Vicky Dávila: “Si Petro mantiene el aumento del mínimo en 23,7%, está bien. Aún cuando su objetivo sea comprar las elecciones”

Confidenciales

Abelardo de la Espriella lidera las apuestas en Kalshi, con el 45 por ciento de probabilidad de ganar la presidencia

Confidenciales

Vicky Dávila le responde a Roy Barreras tras ofrecer disculpas en entrevista con SEMANA: “Las mujeres no somos ‘un mal chiste’”

Confidenciales

“Michelle se divorciaría de mí”, la simpática confesión de Barack Obama. ¿Por qué lo dice?

Confidenciales

Gustavo Petro hablará sobre la suspensión provisional del salario mínimo en alocución presidencial

Nación

El vilo jurídico en el que se encuentra alias Araña, el narco VIP. ¿Cumplió con la erradicación de cultivos ilícitos?

Política

Gustavo Petro arremete contra Alejandro Gaviria: “No supo estar a la altura de los cambios que necesitaba Colombia”

Macroeconomía

Impulsada por el consumo y el gasto público, así habría crecido la economía colombiana en 2025

Más de Confidenciales

.

“No van a bajar el salario mínimo ... seguimos con dos millones”, Juan Daniel Oviedo lanza una explicación de lo que puede pasar

.

Daniel Quintero asegura que el mínimo vital debe subir a $2.500.000 y desata dura respuesta: “Mejor déjelo en 10 millones”

Aunque Petro ganó mucho, al final, Donald Trump también logró lo que quería. “Nunca me imaginé que iba a salir tan bien como salió”, le dijo el embajador Daniel García-Peña a SEMANA.

El reclamo del Partido Liberal al presidente Gustavo Petro tras reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Vicky Dávila y Gustavo Petro

Vicky Dávila: “Si Petro mantiene el aumento del mínimo en 23,7%, está bien. Aún cuando su objetivo sea comprar las elecciones”

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella lidera las apuestas en Kalshi, con el 45 por ciento de probabilidad de ganar la presidencia

Vicky Dávila y Roy Barreras

Vicky Dávila le responde a Roy Barreras tras ofrecer disculpas en entrevista con SEMANA: “Las mujeres no somos ‘un mal chiste’”

Buscan desmentir los rumores de divorcio.

“Michelle se divorciaría de mí”, la simpática confesión de Barack Obama. ¿Por qué lo dice?

El presidente de la República, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa en Washington, Estados Unidos.

Gustavo Petro hablará sobre la suspensión provisional del salario mínimo en alocución presidencial

El candidato presidencial Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto en Colombia.

Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto: “Es un deber patriótico”

Empresario Gustavo Aponte.

¿Una guerrilla detrás? No se descarta ninguna hipótesis en el asesinato del empresario Gustavo Aponte

Noticias Destacadas