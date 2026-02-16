“No van a bajar el salario mínimo ... seguimos con dos millones”, Juan Daniel Oviedo lanza una explicación de lo que puede pasar

Juan Daniel Oviedo publicó un video en el que explica lo que puede pasar en la mesa de concertación del salario mínimo, que comienza este lunes a las 10 de la mañana.

“Si usted está preocupado porque el salario mínimo va a bajar por la decisión del Consejo de Estado, no coma cuento. Es clave entender que el Consejo de Estado simplemente está preguntando algo: ¿se hizo bien? Sí o no. Y qué bueno que estemos en un país donde la institucionalidad permita que las cosas se hagan bien”, dijo.

Salario mínimo: ¿Puede bajar? ¿Puede subir? Gustavo Petro convoca a las calles mientras la mesa de concertación inicia este lunes

“¿Y por qué está haciendo esa pregunta? Porque no podemos olvidar que desde 1996, 5 años después de expedida la Constitución del 91, la Ley 278 dijo: ‘El salario mínimo se concerta y, si no se logra, se decreta. Y, si se decreta, la justificación para decretarlo tiene que ser perfectica‘. Esta explicación no lo fue, según los análisis preliminares del Consejo de Estado. ¿Cuál es el resultado? Pedir que el Gobierno Petro seguramente mañana o muy rápidamente vuelva a sacar un decreto de incremento del salario mínimo para que siga en 2 millones de pesos con una buena justificación, mientras que la corte hace los análisis de fondo”, agregó.

Para el exdirector del Dane, “lo que se está protegiendo es que las decisiones se tomen en evidencia y no a partir de las pasiones ideológicas que tienen un tono muy marcado en ese decreto de incremento del salario mínimo. Así que no coma cuentos, seguimos con el salario a dos millones y estamos en un país en el que la justicia quiere que las cosas se hagan bien“.