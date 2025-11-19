El periodista Juan Pablo Calvás, que forma parte de la mesa de trabajo de W Radio, lanzó un nuevo libro llamado Nos dieron gato por liebre. En este trabajo periodístico, el autor explora las verdades y mentiras que ha dicho el presidente Gustavo Petro, pero no lo hace desde la subjetividad, sino que se basa en hechos verificables a través de argumentos.

Uno de los hechos a los que lo llevó a escribir esta obra fueron las constantes mentiras y falacias del mandatario a lo largo de su gobierno.

“No es un ejercicio partidista, ni una estrategia de opositor, pues no lo soy. Es un necesario esfuerzo que hago como periodista y ciudadano para contrastar lo que pregonaba en 2022 Petro-candidato, frente a la realidad que vivimos hoy con Petro-presidente”, afirmó Calvás.