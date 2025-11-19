Confidenciales
‘Nos dieron gato por liebre’, el nuevo libro de Juan Pablo Calvás que explora las contradicciones del presidente Gustavo Petro
En la obra se estudian los cambios del mandatario desde que fue candidato hasta llegar a la Presidencia.
El periodista Juan Pablo Calvás, que forma parte de la mesa de trabajo de W Radio, lanzó un nuevo libro llamado Nos dieron gato por liebre. En este trabajo periodístico, el autor explora las verdades y mentiras que ha dicho el presidente Gustavo Petro, pero no lo hace desde la subjetividad, sino que se basa en hechos verificables a través de argumentos.
Uno de los hechos a los que lo llevó a escribir esta obra fueron las constantes mentiras y falacias del mandatario a lo largo de su gobierno.
“No es un ejercicio partidista, ni una estrategia de opositor, pues no lo soy. Es un necesario esfuerzo que hago como periodista y ciudadano para contrastar lo que pregonaba en 2022 Petro-candidato, frente a la realidad que vivimos hoy con Petro-presidente”, afirmó Calvás.
En ese sentido, el libro es una radiografía de un líder que prometió cambiar a Colombia, pero que en el camino, según Calvás, terminó cambiándose a él mismo y a sus principios.