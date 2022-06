Confidenciales Nueva reunión entre el presidente Duque y el mandatario de Perú, Pedro Castillo, ¿de qué hablaron?

En medio de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Estados Unidos, el presidente Iván Duque sostuvo una reunión de alto nivel con el mandatario de Perú, Pedro Castillo, en la cual se abordaron varios temas de interés binacional.

Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado colombiano reveló que se evaluó los avances que se han tenido de los acuerdos que se concretaron en el VI Gabinete Binacional, en áreas como el comercio, la lucha contra el narcotráfico, el Pacto de Leticia y la seguridad de la frontera.

“Nos reunimos con el Presidente de Perú, @PedroCastilloTe. Evaluamos y proyectamos avances del VI Gabinete Binacional, que desarrollamos en enero pasado; estrechamos lazos en comercio, lucha contra narcotráfico, seguridad en la frontera, #PactoDeLeticia y relaciones bilaterales”, detalló el presiente Duque en el mensaje que publicó en Twitter.

Cabe señalar que una de las primeras reuniones entre Duque y Castillo se llevó a cabo en enero en Villa de Leyva (Boyacá), allí se realizó una nueva versión de la cumbre binacional entre Colombia y Perú, escenario que permitió que el presidente Iván Duque y su homólogo del vecino país, Pedro Castillo, sostuvieran una reunión en la cual se sellaron varios acuerdos que serán vitales para ambas naciones y su relación.

En esa ocasión, uno de los acuerdos a los que se llegó tiene que ver con el trabajo que se efectuará entre Colombia y Perú para la gratuidad educativa, para lo que el Gobierno nacional recordó que es una realidad en el país para los estratos bajos, experiencia que compartirá con el país vecino para trabajar de la mano.

No obstante, Castillo no la pasa nada bien en Perú, ya que la Fiscalía de ese país lo citó a declarar el 13 de junio por una investigación en su contra sobre presunto tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada, informó la entidad el domingo. La citación está prevista para las 10:00 a.m., agregó la Fiscalía en el comunicado.

Cabe recordar, que la Fiscalía peruana dio a conocer que había ampliado una pesquisa contra el mandatario de izquierda en la causa sobre el consorcio ‘Puente Tarata III’, que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente.

“Las indagaciones de la Fiscalía forman parte de la investigación preliminar abierta contra el presidente Pedro Castillo, el exministro Juan Francisco Silva Villegas, y seis congresistas”, indicó el comunicado. “El presidente fue notificado y tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa”, añadió.

Luego de la decisión de la Fiscalía, Castillo dijo que se desató una “persecución política” en su contra. La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, aunque pueden avanzar las indagaciones. Castillo finaliza su mandato en julio de 2026.