Nuevo convenio entre el IPES y Bancamía para la inclusión financiera beneficiará a comerciantes de 18 plazas de mercado y 31 puntos comerciales

El Instituto para la Economía Social (IPES) y Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, firmaron un convenio que busca impulsar la inclusión financiera y fortalecer los negocios de los microempresarios vinculados a las plazas distritales de mercado, puntos comerciales y otros espacios administrados por el IPES en Bogotá.

Variación de precios en la canasta familiar. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Gracias a este acuerdo, los comerciantes de 18 plazas de mercado y 31 puntos comerciales tendrán acceso a créditos con tasas preferenciales, 500 puntos básicos por debajo de la tasa del segmento, lo que facilitará la obtención de capital de trabajo para hacer crecer sus negocios.

Además de financiación, la alianza ofrece un portafolio integral con cuentas de ahorro, CDT con montos desde 50.000 pesos, seguros para proteger las unidades productivas y medios de pago digitales como código QR y el futuro ecosistema de pagos inmediatos Bre-B.

También contempla programas de educación financiera orientados a fortalecer las capacidades administrativas y digitales de los emprendedores, brindándoles herramientas para la toma de decisiones.

Central de Abastos de Bogotá, venta de verduras y legumbres | Foto: Guillermo Torres /Semana

El convenio tendrá una vigencia inicial de 12 meses y contempla la promoción conjunta de los beneficios, así como la presencia activa de Bancamía en las rutas de acompañamiento del IPES, acercando los servicios directamente a los espacios económicos de la ciudad.