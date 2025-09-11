Confidencial
Nuevo convenio entre el IPES y Bancamía para la inclusión financiera beneficiará a comerciantes de 18 plazas de mercado y 31 puntos comerciales
Además de ofrecer crédito a los microempresarios, pone a su disposición un portafolio de ahorro, seguros, medios de pago digitales y herramientas de educación financiera.
El Instituto para la Economía Social (IPES) y Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, firmaron un convenio que busca impulsar la inclusión financiera y fortalecer los negocios de los microempresarios vinculados a las plazas distritales de mercado, puntos comerciales y otros espacios administrados por el IPES en Bogotá.
Gracias a este acuerdo, los comerciantes de 18 plazas de mercado y 31 puntos comerciales tendrán acceso a créditos con tasas preferenciales, 500 puntos básicos por debajo de la tasa del segmento, lo que facilitará la obtención de capital de trabajo para hacer crecer sus negocios.
Además de financiación, la alianza ofrece un portafolio integral con cuentas de ahorro, CDT con montos desde 50.000 pesos, seguros para proteger las unidades productivas y medios de pago digitales como código QR y el futuro ecosistema de pagos inmediatos Bre-B.
También contempla programas de educación financiera orientados a fortalecer las capacidades administrativas y digitales de los emprendedores, brindándoles herramientas para la toma de decisiones.
El convenio tendrá una vigencia inicial de 12 meses y contempla la promoción conjunta de los beneficios, así como la presencia activa de Bancamía en las rutas de acompañamiento del IPES, acercando los servicios directamente a los espacios económicos de la ciudad.
Wilfredo Grajales Rosas, director del IPES, destacó que este es un paso decisivo para mejorar la calidad de vida de los microempresarios y promover su crecimiento formal y sostenible. Por su parte, Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía, afirmó que la alianza materializa el compromiso de apoyar el desarrollo productivo del comercio popular en Bogotá.