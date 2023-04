Confidenciales Oposición volverá a marchar en contra del Gobierno de Gustavo Petro este 22 de abril; estas son las razones

Varios líderes de la oposición han invitado a los ciudadanos que se sienten inconformes con la gestión del presidente Gustavo Petro a que salgan a manifestarse en contra del Gobierno y las decisiones que está tomando en distintos frentes.

Una de las que pidió salir a marchar fue la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien invitó “a la calle” a los ciudadanos inconformes. “Queridos ciudadanos los quiero invitar para que este próximo 22 de abril vayamos a la calle. A la calle para decirle a este Gobierno que no destruya, a la calle para decirle a este Gobierno que es posible construir sobre lo construido”, afirmó la congresista uribista.

"Este 22 de Abril todos vamos a la calle, para defender nuestra salud, nuestro trabajo y nuestras pensiones."



A la calle por un porvenir lleno de luz y sin destrucción.

"A la calle por un porvenir lleno de luz y sin destrucción." — Paloma Valencia L

Otra de las principales razones por las que saldrán a marchar es por la reforma de salud, que está siendo discutida en el Congreso de la República. “A la calle por las EPS que tienen mucho que mejorar, son algo que debemos defender, porque Colombia merece un sistema de salud que vaya avanzando y que no empiece de ceros”, aseguró Valencia.

La senadora dijo también que marcharán en contra de la reforma laboral que ya fue presentada al Congreso, pero que hasta ahora no ha comenzado su discusión. “No quiere generar empleo, que no permite la formalización y que solo privilegia a los sindicalistas que ya tienen empleo”, afirmó la congresista del Centro Democrático sobre la iniciativa.

También dijo que están en desacuerdo con la reforma pensional del Gobierno. “Quiere llevarse su pensión y la mía para pagarle a muchos, pero va a generar un problema muy grave para los jóvenes que en el futuro van a tener que responder no solamente por las pensiones de quienes han ahorrado sino de todos los demás”, aseguró la senadora.

Otro de los líderes cercanos al uribismo que hizo la invitación fue el ex vicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. “Salgamos a defender nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras pensiones y sobre todo nuestra libertad este sábado 22 De Abril. Está en nuestras manos defender la democracia”, indicó.

"Salgamos a defender nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras pensiones y sobre todo nuestra libertad este sábado 22 De Abril. Está en nuestras manos defender la democracia."

— Pacho Santos

Y envió varios mensajes retóricos invitando a marchar. “¿Quieres no tener acceso a la salud que hoy tienes y tener que pedirle a un político que te haga el favor de que te atienda un médico o te opere? Quédate en tu casa?; ¿Quiéres no tener pensiones después de tanto arduo trabajo? Quédate en tu casa?; Quieres no poder crear un trabajo o tener un trabajo? Quédate en tu casa”, afirmó Santos.