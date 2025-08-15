Suscribirse

Nación

Ovación al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, en el congreso de la Andi: “Gracias por mantenerse firme”

El magistrado fue aplaudido en medio del panel de alcaldes de ciudades capitales que se desarrolló en Cartagena.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 11:01 p. m.
No
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, durante el congreso de la Andi. | Foto: No

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, recibió una enorme ovación en medio del panel de alcaldes de ciudades capitales que se desarrolló durante el congreso de la Andi en Cartagena.

“Hoy más que nunca tenemos que rodear a nuestras instituciones. Presidente, yo le quiero pedir que se ponga de pie, al doctor Jorge Ibáñez, yo quiero un aplauso y agradecerle como colombiano por mantenerse firme”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En ese momento se desató un aplauso que sobrepasó el tiempo de un minuto entre todos los asistentes en favor del magistrado Ibáñez, quien horas antes había mandado un mensaje conciliador y esperanzador, durante su intervención sobre la empresa, la propiedad, el libre mercado y el sector empresarial.

“Como presidente de la Corte Constitucional, hago un llamado a insistir en nuestro propósito y compromiso de alcanzar la paz, la tranquilidad y el orden, para seguir viviendo en sociedad y para alcanzar el progreso de todos, lo mismo que para legar a las nuevas generaciones un mundo mejor”.

El magistrado Ibáñez se ha visto envuelto en serias tensiones con el presidente Gustavo Petro, por temas como la demanda que avanza contra la reforma pensional. El apoyo al presidente de ese alto tribunal fue notable.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios recibe dineral tras oficialización de Daniel Ruíz en CSKA Moscú: cifra sorprende

2. Gustavo Petro dijo que “Barranquilla es la ciudad en donde más crece la pobreza extrema” y pidió volcar el presupuesto al gasto social

3. Los 10 destinos ocultos en EE. UU. para viajar sin multitudes y disfrutar de unas vacaciones tranquilas

4. Rescatan a David Santiago Daza, joven que había sido secuestrado en Villavicencio

5. Gustavo Petro le recuerda a Claudia López quién era Carlos Ramón González: “Con él hizo todas sus campañas electorales”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ANDIMedellínFico GutiérrezJorge Enrique Ibañez

Noticias Destacadas

No

Ovación al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, en el congreso de la Andi: “Gracias por mantenerse firme”

Redacción Semana
Petro defendió a León Freddy Muñoz

Petro defiende a exembajador de Colombia en Nicaragua: “León Fredy Muñoz es un excelente senador perseguido por las mafias de Bello”

Redacción Semana
Debate de precandidatos presidenciales en Congreso de la Andi

Gustavo Bolívar dejó esperando a los empresarios en el Congreso de la Andi. No asistió al debate de precandidatos presidenciales

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.