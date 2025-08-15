Ovación al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, en el congreso de la Andi: “Gracias por mantenerse firme”

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, recibió una enorme ovación en medio del panel de alcaldes de ciudades capitales que se desarrolló durante el congreso de la Andi en Cartagena.

“Hoy más que nunca tenemos que rodear a nuestras instituciones. Presidente, yo le quiero pedir que se ponga de pie, al doctor Jorge Ibáñez, yo quiero un aplauso y agradecerle como colombiano por mantenerse firme”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, fue ovacionado en el congreso de la ANDI en Cartagena por “mantenerse firme”, según el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/fzf8vnDZoY — Revista Semana (@RevistaSemana) August 15, 2025

En ese momento se desató un aplauso que sobrepasó el tiempo de un minuto entre todos los asistentes en favor del magistrado Ibáñez, quien horas antes había mandado un mensaje conciliador y esperanzador, durante su intervención sobre la empresa, la propiedad, el libre mercado y el sector empresarial.

“Como presidente de la Corte Constitucional, hago un llamado a insistir en nuestro propósito y compromiso de alcanzar la paz, la tranquilidad y el orden, para seguir viviendo en sociedad y para alcanzar el progreso de todos, lo mismo que para legar a las nuevas generaciones un mundo mejor”.