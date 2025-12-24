“Partido Liberal promovió una acción para excluir al Nuevo Liberalismo”: Juan Manuel Galán celebró decisión del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró improcedente la demanda presentada por el Partido Liberal, en la que exigían que el partido liderado por Juan Manuel Galán cambiara su nombre, logosímbolo y el uso del color rojo.

De acuerdo con el también precandidato presidencial, el Partido Liberal “promovió una acción para excluir al Nuevo Liberalismo de la contienda política”.

El Partido Liberal promovió una acción para excluir al @nvliberalismo de la contienda política. El @CNE_COLOMBIA la declaró improcedente y ratificó que actuamos conforme a la Constitución y la ley. Seguiremos ejerciendo nuestros derechos con legalidad y vocación democrática. https://t.co/XcR2ow9ruG pic.twitter.com/ZDt7CU7pwg — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) December 24, 2025

“El Consejo Nacional Electoral, reunido en sala, tomó la decisión de rechazar la pretensión del Partido Liberal de que el Nuevo Liberalismo tuviese que cambiar su logo, su identidad gráfica y su color. Estamos muy contentos porque la decisión fue una decisión en derecho”, dijo.

De esa forma, pese a que comparten color, el Nuevo Liberalismo seguirá siendo de color rojo de cara a las elecciones de 2026.