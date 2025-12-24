Confidenciales

“Partido Liberal promovió una acción para excluir al Nuevo Liberalismo”: Juan Manuel Galán celebró decisión del CNE

La autoridad electoral decidió que la colectividad podrá mantener su nombre e imagen gráfica.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 8:50 p. m.
Juan Manuel Galán, precandidato presidencial,
Juan Manuel Galán, precandidato presidencial,

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró improcedente la demanda presentada por el Partido Liberal, en la que exigían que el partido liderado por Juan Manuel Galán cambiara su nombre, logosímbolo y el uso del color rojo.

De acuerdo con el también precandidato presidencial, el Partido Liberal “promovió una acción para excluir al Nuevo Liberalismo de la contienda política”.

“El Consejo Nacional Electoral, reunido en sala, tomó la decisión de rechazar la pretensión del Partido Liberal de que el Nuevo Liberalismo tuviese que cambiar su logo, su identidad gráfica y su color. Estamos muy contentos porque la decisión fue una decisión en derecho”, dijo.

De esa forma, pese a que comparten color, el Nuevo Liberalismo seguirá siendo de color rojo de cara a las elecciones de 2026.

Francisco Barbosa reacciona ante problemas de financiamiento en Colfuturo para estudiantes de doctorados y maestrías: “Muy triste”

Gustavo Petro recibió regalo de Navidad de los habitantes de calle: “Mi pinta para el almuerzo”

Comandante de las Fuerzas Militares envía mensaje de Navidad a las tropas: “Que la esperanza los abrace”

Empresario Mario Hernández compartió un mensaje: “Les quiero contar una cosa”

Precandidato Felipe Córdoba pide al Partido Conservador reconsiderar su negativa a participar en consultas: “Es un clamor”

Mauricio Toro se va de frente contra el Gobierno Petro por dejar de financiar becas en el exterior: “El país está cansado”

SuperNotariado anunció cierre temporal de 195 oficinas de registro de instrumentos públicos. Esta es la razón

La Gran Consulta por Colombia: así se llama la alianza de David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria

