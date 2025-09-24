Suscribirse

Confidenciales

Partido político de Roy Barreras impugnará decisión del CNE de impedir su escisión: “No hay razón para negarla”

El CNE consideró que no se puede “abusar” de la figura de la escisión.

Redacción Confidenciales
24 de septiembre de 2025, 12:27 p. m.
Roy Barreras y su esposa, Gloria Arizabaleta.
Roy Barreras y su esposa, Gloria Arizabaleta | Foto: SEMANA

Las directivas de Fuerza de la Paz, el partido político del exembajador Roy Barreras, impugnarán la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que les impide escindirse, pese a que en la asamblea de la colectividad se aprobó la división de la casa política, tal como lo solicitó la congresista del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, exesposa de Barreras.

El CNE argumentó este martes, 23 de septiembre, que no se puede aprovechar de la figura de la escisión. Todo porque Fuerza de la Paz obtuvo su personería jurídica tras la escisión con el Partido Alianza Democrática Amplia (ADA), que hoy lidera el senador Paulino Riascos.

En un comunicado de prensa, el partido reiteró que “la asamblea de esa colectividad había aprobado de manera unánime la escisión al partido Juntos y otorgarle libertad jurídica a la representante Gloria Arizabaleta”.

Además, “la jurisprudencia establecida al permitir las escisiones del partido Polo Democrático, Partido ADA y la más reciente del partido Mais, debe mantenerse y, por lo tanto, no hay razón jurídica para negarla”.

Gloria Arizabaleta ―quien se separó de Roy Barreras hace varios meses tras vivir con él más de una década ― quiere jugar políticamente de forma independiente con su nuevo partido político y hacer parte del frente amplio donde participará el candidato presidencial del Pacto Histórico y las figuras del progresismo y centroizquierda.

Arizabaleta ya ha adelantado varias reuniones con sus líderes, a quienes ha ido convocando en varias regiones del país.

SEMANA conoció que Fuerza de la Paz le aceptó la escisión a Gloria Arizabaleta, pero ella no podrá llevarse el nombre, los militantes ni dividir los recursos económicos del partido político.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos anuncia millonaria línea de financiamiento con el Banco Central de Argentina: ¿habrá compra de deuda?

2. Exactor porno Juan Florián asumió como MinIgualdad y, en cuestión de horas, nombró a viceministra señalada por acoso laboral y a cinco asesores

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para el jueves 25 de septiembre

4. Amiga de la Gorda Fabiola confesó sentir momento sobrenatural en homenaje a la humorista por un año de fallecida: “No me sorprende”

5. Papá de Valeria Afanador duda de los hallazgos en el caso: “No estaba ahí, no salió sola del colegio”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricocneRoy Barreras

Noticias Destacadas

Roy Barreras y su esposa, Gloria Arizabaleta.

Partido político de Roy Barreras impugnará decisión del CNE de impedir su escisión: “No hay razón para negarla”

Redacción Confidenciales
.

“La diatriba de Petro en la ONU avergonzó a Colombia ante el mundo. Un hombre apocado, embajador de Maduro”: Juan Carlos Pinzón

Redacción Semana
Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

Gobernador de Antioquia tilda a Gustavo Petro de “embajador de la narcodictadura de Maduro”, tras discurso en la ONU

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.