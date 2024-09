Patricia Janiot confronta a Petro y le lanza pregunta que el presidente ha evadido: “Lo leo muy preocupado”

“La oligarquía colombiana, que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la constitución de 1991 y romper sus reglas”, escribió.

Patricia Janiot no dudó en responderle al jefe de Estado colombiano con una pregunta que, hasta el momento, él no ha aclarado. “¿Se violaron o no se violaron los topes de financiamiento de su campaña presidencial?”, cuestionó.