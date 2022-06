Confidenciales Petristas, indignados por ver a Roy Barreras como nuevo presidente del Congreso

Este jueves –23 de junio– se conoció que Roy Barreras se impuso sobre otros líderes del Pacto Histórico y será el presidente del Congreso en la primera legislatura que arrancará este 20 de julio.

El mismo Barreras lo confirmó con un mensaje a través de su cuenta de Twitter. “A partir de este momento estoy al servicio de la construcción de mayorías parlamentarias. Nuestra prioridad será trabajar por la paz, la justicia social y ambiental, ejes fundamentalmente del gobierno Petro”, indicó.

Pero el nombramiento de Barreras no tiene muy contento a cierto sector del petrismo. Desde la cuenta de Twitter Indignados Colombia, muy cercana a Gustavo Bolívar, publicaron un trino señalando su oposición por la presencia de Roy Barreras en la presidencia del Congreso.

“¿Roy Barreras presidente del Senado? ¿Ese es el cambio? @petrogustavo. Eso no fue por lo que votamos”, fue la publicación en Twitter, en total rechazo a la elección de Barreras.

Roy Barreras presidente del Senado?

Ese es el cambio?@petrogustavo

Eso no fue por lo que votamos. — Indignados Colombia 🇨🇴 (@ManosLimpiasCo) June 23, 2022

El senador Gustavo Bolívar ha sido uno de los más críticos con Barreras. De hecho, cuando se conocieron todos los ‘petrovideos’, revelados por SEMANA, Bolívar dijo sentir vergüenza por todo ese episodio, haciendo referencia al excongresista de La U.

Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 9, 2022

“Me queda mal hablar de un competidor directo, pero creo que las señales que se tienen que dar son de cambio. Por eso votaron los más de 11 millones. Si a mí me dicen que Roy Barreras va para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo vería como excelente, porque es una persona que se la ha jugado por la paz y maneja el tema, pero la gente eligió 20 senadores en el Pacto Histórico y justo recaer en él, que pertenece a la vieja clase política; no me parecería correcto, pero si lo eligen, si mis compañeros lo escogen, acataré porque son las reglas democráticas”, fue otro de los comentarios de Gustavo Bolívar a SEMANA, sobre el tema de Roy Barreras como próximo presidente del Congreso.