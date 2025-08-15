Suscribirse

Confidenciales

Petro defiende a exembajador de Colombia en Nicaragua: “León Fredy Muñoz es un excelente senador perseguido por las mafias de Bello”

El mandatario afirmó que las acusaciones que se han hecho sobre Muñoz, por el caso de solicitud de nacionalidad en Nicaragua para Carlos Ramón González, son falsas.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 10:26 p. m.
Petro defendió a León Freddy Muñoz
Petro defendió a León Freddy Muñoz | Foto: Presidencia de la República

En medio de la crisis política que desató la revelación de RCN de los documentos en los que se constata que la Embajada de Colombia en Nicaragua le solicitó a la Cancillería de ese país que se le otorgara la renovación de la residencia a Carlos Ramón González, quien está prófugo de la justicia colombiana, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de León Fredy Muñoz, quien era el embajador de Colombia en ese país justo para la fecha en la que se emitieron esos documentos.

“León Fredy Muñoz es un excelente senador, perseguido por las mafias de Bello. Un luchador desde el barrio antioqueño contra lo más aberrante de la política. La acusación que se hizo en la prensa contra él ha demostrado su falsedad total”, escribió el presidente en su cuenta de X.

La versión de Petro es que ni él ni el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsaron algún beneficio en el exterior para su exfuncionario: “Ninguno de los dos hemos pedido dar residencia a Carlos Ramón González en ningún país del mundo”.

En ese momento, la Cancillería colombiana estaba en manos de Laura Sarabia. Ella también se manifesto respecto a la polémica: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”.

Carlos Ramón González Gustavo Petro.
Carlos Ramón González y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

La exministra detalló a SEMANA: “Nunca fui informada de este procedimiento. Me enteré, como todos los ciudadanos, ayer. Como dije anteriormente, nunca se me informó del tema”.

Ante la pregunta de si el hecho fue irregular, ella contó: “Las embajadas tienen la potestad de realizar el trámite, pero considero que debieron informar por la persona que se trataba”.

Por su lado, el jefe de Estado también señaló a través de su cuenta de X que “la justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios recibe dineral tras oficialización de Daniel Ruíz en CSKA Moscú: cifra sorprende

2. Gustavo Petro dijo que “Barranquilla es la ciudad en donde más crece la pobreza extrema” y pidió volcar el presupuesto al gasto social

3. Los 10 destinos ocultos en EE. UU. para viajar sin multitudes y disfrutar de unas vacaciones tranquilas

4. Rescatan a David Santiago Daza, joven que había sido secuestrado en Villavicencio

5. Gustavo Petro le recuerda a Claudia López quién era Carlos Ramón González: “Con él hizo todas sus campañas electorales”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroLeón Fredy Muñoz

Noticias Destacadas

No

Ovación al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, en el congreso de la Andi: “Gracias por mantenerse firme”

Redacción Semana
Petro defendió a León Freddy Muñoz

Petro defiende a exembajador de Colombia en Nicaragua: “León Fredy Muñoz es un excelente senador perseguido por las mafias de Bello”

Redacción Semana
Debate de precandidatos presidenciales en Congreso de la Andi

Gustavo Bolívar dejó esperando a los empresarios en el Congreso de la Andi. No asistió al debate de precandidatos presidenciales

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.