Petro difunde video de respaldo ciudadano mientras convoca marchas en apoyo a su Gobierno en todo el país

El presidente Gustavo Petro volvió a utilizar sus redes sociales para amplificar un mensaje de respaldo ciudadano a su gestión. En un trino publicado este martes, el mandatario compartió un video en el que una mujer expresa abiertamente su arrepentimiento por no haber votado por él en las elecciones presidenciales y asegura que, tras “observar el desarrollo del Gobierno”, hoy lo apoya “con todo”.
No votó por mi, pero viendo el desarrollo del gobierno, ahora lo apoya con todo. pic.twitter.com/47zMcmWy1N— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 7, 2026
En el video, la mujer afirma que fue influenciada por otras personas durante la campaña, pero que con el paso del tiempo cambió de opinión al considerar que Petro ha demostrado carácter y firmeza en la defensa del país.
“Ahora estoy viendo que Petro es más parado que muchos”, señala, al tiempo que resalta que lo percibe como un presidente que “ha sido una persona parada, con los pantalones puestos”, capaz de defender a Colombia frente a presiones externas.
El testimonio también hace referencia a la relación con Estados Unidos, al sugerir que no existen razones para una injerencia extranjera en el país y que, en su concepto, el actual jefe de Estado ha mantenido una postura de respeto a la soberanía nacional.
“Me gusta esa actitud de Petro, la gente con carácter”, concluye.
Al replicar el video, Petro acompañó el mensaje con una frase breve pero directa. “No votó por mí, pero viendo el desarrollo del gobierno, ahora lo apoya con todo”.