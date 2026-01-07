Confidenciales

Petro difunde video de respaldo ciudadano mientras convoca marchas en apoyo a su Gobierno en todo el país

El presidente ha usado sus redes sociales durante las últimas horas para llamar a la ciudadanía a movilizarse en las calles.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 3:24 p. m.
Petro publica videos de seguidores
Petro publica videos de seguidores Foto: Semana

El presidente Gustavo Petro volvió a utilizar sus redes sociales para amplificar un mensaje de respaldo ciudadano a su gestión. En un trino publicado este martes, el mandatario compartió un video en el que una mujer expresa abiertamente su arrepentimiento por no haber votado por él en las elecciones presidenciales y asegura que, tras “observar el desarrollo del Gobierno”, hoy lo apoya “con todo”.

“Daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”: el anuncio del presidente Petro en medio de las tensiones con EE.UU.

En el video, la mujer afirma que fue influenciada por otras personas durante la campaña, pero que con el paso del tiempo cambió de opinión al considerar que Petro ha demostrado carácter y firmeza en la defensa del país.

“Ahora estoy viendo que Petro es más parado que muchos”, señala, al tiempo que resalta que lo percibe como un presidente que “ha sido una persona parada, con los pantalones puestos”, capaz de defender a Colombia frente a presiones externas.

El testimonio también hace referencia a la relación con Estados Unidos, al sugerir que no existen razones para una injerencia extranjera en el país y que, en su concepto, el actual jefe de Estado ha mantenido una postura de respeto a la soberanía nacional.

“Está escondido”: el reto de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda para responder por su presunta relación con las FARC y el ELN

El sorpresivo mensaje que Andrea Petro le envió a su papá por pelea con Donald Trump: “Calma y respeto”

El llamado de Margarita Rosa de Francisco a Petro, previo al discurso militar que se espera durante las movilizaciones convocadas para hoy

La apuesta del representante Hernando González por las reformas para la educación

Viceministro Gabriel Rondón pide investigar a Miguel Polo Polo, Lina Garrido y Abelardo de la Espriella: los acusa de “pedir que se invada Colombia”

María Fernanda Cabal compartió video en que Popeye advertía la captura de Maduro: “va a terminar sus días en la prisión de máxima seguridad”

MinCiencias utilizó su correo de atención al ciudadano para convocar a marchar a favor de Gustavo Petro

Macroeconomía

Presidente Petro se pronunció tras propuesta de repatriar pensiones del exterior e invertirlas en Colombia

Política

Política

Álvaro Uribe da preocupante respuesta sobre si Trump podría actuar en Colombia como en Venezuela: “Las circunstancias se van pareciendo”

“Me gusta esa actitud de Petro, la gente con carácter”, concluye.

Al replicar el video, Petro acompañó el mensaje con una frase breve pero directa. “No votó por mí, pero viendo el desarrollo del gobierno, ahora lo apoya con todo”.

