Petro dijo que se vive mejor en Colombia que en Estados Unidos: “Nosotros no somos xenófobos como en otros lugares del mundo”

En la alocución última alocución del presidente Gustavo Petro de este martes 23 de diciembre, el mandatario invitó a los colombianos que residen en otros países a regresar a Colombia: “Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina, Chile y Estados Unidos a regresar a Colombia, viven mejor acá”, afirmó el mandatario durante el mensaje en el que repasó varias de las decisiones de su Gobierno.

Petro amplió su llamado con el argumento de que los cambios políticos en esos países —en referencia a gobiernos de corte ideológico distinto al suyo— podrían convertir a la “colombianidad” en un objetivo o en un factor de tensión para las comunidades migrantes. “Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemigo”, afirmó.

Petro envió mensaje a sus exministros presos: “Un saludo a Ricardo Bonilla y a Velasco”

La invitación se dio en el marco de una alocución que tenía expectativa pública por otro asunto: el salario mínimo para 2026.

Aunque muchos esperaban que el presidente anunciara el porcentaje de aumento, Petro no dio una cifra concreta en su intervención y dejó en claro que la definición final se hará por decreto, después de que los empleadores y sindicatos no llegaran a un acuerdo en la mesa de concertación.

Petro también dijo que el Gobierno incluirá la noción de “salario mínimo vital” en el decreto que expedirá; y se refirió a un ingreso que permita cubrir una vida digna para el trabajador y su familia; organizaciones internacionales como la OIT han definido criterios para que un salario mínimo asegure condiciones básicas de subsistencia.