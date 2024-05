Petro mezcló renuncia a la selección de Argentina de una jugadora con casos de feminicidios en Bogotá y el proyecto ALO Norte

Un curioso mensaje publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el que mezcló temas internacionales con una coyuntura que está atravesando Bogotá, en materia administrativa y de género.

En la publicación que hizo este viernes 31 de mayo, en su plataforma favorita, su cuenta personal de X antes Twitter, el mandatario colombiano reaccionó a unas declaraciones que dio una jugadora de la selección Argentina de fútbol femenina, en la que abordó las razones que la llevaron a salir de ese equipo.

En el mensaje, el jefe de Estado también mencionó los casos de feminicidio que se han registrado en Bogotá, y además criticó, sin mencionarlo directamente, el proyecto de la ALO Norte que revivió la alcaldía de Carlos Fernando Galán.

“El mundo no puede ser manejado por la brutalidad del hombre inculto. El hombre sin educación retorna a la fuerza bruta. El poder en la mujer es fundamental para el proyecto democrático y pacífico de América Latina y la humanidad”, posteó Petro.

Y agregó en la publicación: “La educación es fundamental para la paz. Que triste que en Bogotá crezca el feminicidio y abandonen la construcción de la universidad para que los carros pasen. Algún día los políticos bogotanos entenderán que es más importante el cerebro, el árbol y el ser humano que el carro y el cemento gris”.

Las declaraciones de la jugadora de la selección Argentina que llamaron la atención del presidente Petro decían lo siguiente: “Hay gente que todavía no entiende que uno no renuncia a la Selección, a lo que se renuncia es a los malos tratos, a muchas diferencias. No estamos hablando de cobrar lo mismo que el masculino”.

“Me parece lamentable que lo tengan que hacer, pero al mismo tiempo se los agradezco. Hay muchas que no saltan, no dicen las cosas que pasan y que ellas lo digan a pesar de que tenga consecuencias, me parece de mucha valentía”, dijo la deportista.

