“Petro, no haga más ridículos como este”: María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático se refirió a una publicación del presidente Petro. Esto le dijo.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 9:07 a. m.
"La historia no se usa para alimentar resentimientos, sino para entender la realidad", le dijo la congresista.
En una publicación en X, el presidente Gustavo Petro criticó la ubicación de una planta desalinizadora en Santa Marta. “No entiendo cómo se hace una desalinizadora para potabilizar el agua de mar, y la ponen en el sur, justo al lado de los hoteles de lujo, que pueden tener su propia desalinizadora y, en cambio, no la ubican en los barrios del norte, donde están los barrios populares y quienes necesitan agua. Entre el norte y el sur de Santa Marta, están los cerros altos de la naval”, dijo.

Y luego, agregó: “Definitivamente Santa Marta tiene una élite familiar que odia al pueblo, hasta monárquicos serían en tiempos de Bolívar, que fue a morir allí solo y el diagnóstico médico habla de una crisis electrolítica que lo llevó a la tumba, es decir, no le dieron agua con sal”.

Ante esa publicación, María Fernanda Cabal escribió: “Petro, no haga más ridículos como este. La historia no se usa para alimentar resentimientos, sino para entender la realidad”.

Carlos Granés, considerado por muchos el mejor ensayista de Hispanoamérica, hace un crudo relato del presidente Gustavo Petro

La senadora narró cómo se dio la muerte del libertador. “Simón Bolívar murió en Santa Marta en 1830, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, gracias a la hospitalidad de Joaquín de Mier, que le abrió sus puertas cuando estaba enfermo y perseguido políticamente. No murió ‘porque una élite lo odiara’ ni por falta deliberada de agua con sal. El parte médico del doctor Alejandro Próspero Reverend describió un cuadro compatible con tuberculosis, enfermedad común en la época”.

Noticias Destacadas