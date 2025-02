“Petro nos cree pendejos”: Lanzan duro sablazo al presidente tras admitir que viajó en avioneta de Papá Pitufo

En entrevista con el periódico oficial del gobierno Vida, el mandatario reconoció que hizo un viaje a Buenaventura, Valle, en una avioneta del llamado zar de contrabando, sin embargo, aseguró que en ese momento no sabía que la aeronave era de él.

“ Yo nunca supe que esa avioneta era de él, pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes— éramos muy pocos en una avioneta pequeña— había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior, para entregárselas a alias Pitufo, para que tuviera una forma de extorsionarnos. Un chantaje que a la postre no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar. Eso sí sé, pero él se empezó a dar cuenta de que yo no era comprable”, dijo.

Según Petro, el contrabandista “intentó poner trampas buscando infiltrar la campaña y una de esas fue la de Vendrell, quien apenas llegaba a Colombia. No conocía las campañas colombianas. Le pasó por no conocer la política nuestra, por ingenuo. Yo se lo advertí y no puedo hablar por él, pero indudablemente fue muy ignorante”.