Petro recordó a Gabo en su cumpleaños como uno de los dos maestros que forjaron su acción política

Las movilizaciones de los inconformes no pasaron desapercibidas para Petro, por lo que se manifestó al respecto e indicó que quienes las realizaron fue un grupo de personas que no quieren un cambio para el país.

“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien, siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios, no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien”, expresó Petro.