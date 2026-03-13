Petro sorprende con mensaje: “Los vampiros están listos, detrás de pelucas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder”

El presidente Gustavo Petro sorprendió este viernes, 13 de marzo, con un nuevo mensaje en su cuenta de X en el que habló de vampiros, colmillos y hasta de pelucas.

La publicación apunta a las elecciones de 2026, pero ha llamado la atención por la forma en la que se expresó frente a un trino en el que una persona lo señalaba de lograr que, en el Centro Democrático, la fórmula para la Presidencia sean Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

“Cambios son cambios, pero los vampiros están listos ahí, detrás de pelucas y banderolas rojas y sonrisas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder y despedazar al pueblo humilde de Colombia”, escribió el jefe de Estado.

En el mensaje, agregó que esto no se puede permitir y cerró diciendo: “Colombia es para la vida y no para la muerte, así se disfrace de todos los colores”.