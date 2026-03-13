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Petro sorprende con mensaje: “Los vampiros están listos, detrás de pelucas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder”

El jefe de Estado realizó una nueva publicación que llamó la atención y generó muchas reacciones.

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Redacción Confidenciales
13 de marzo de 2026, 10:58 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Foto de Juan Cano - Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro sorprendió este viernes, 13 de marzo, con un nuevo mensaje en su cuenta de X en el que habló de vampiros, colmillos y hasta de pelucas.

La publicación apunta a las elecciones de 2026, pero ha llamado la atención por la forma en la que se expresó frente a un trino en el que una persona lo señalaba de lograr que, en el Centro Democrático, la fórmula para la Presidencia sean Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

“Cambios son cambios, pero los vampiros están listos ahí, detrás de pelucas y banderolas rojas y sonrisas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder y despedazar al pueblo humilde de Colombia”, escribió el jefe de Estado.

En el mensaje, agregó que esto no se puede permitir y cerró diciendo: “Colombia es para la vida y no para la muerte, así se disfrace de todos los colores”.

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