Confidenciales Piden al CNE investigar legalidad de candidatura de John Milton Rodríguez

El pasado 13 de noviembre, el equipo de comunicaciones del senador John Milton Rodríguez informó que el congresista había sido proclamado candidato presidencial de Colombia Justa Libres al ser ungido por 75 % de los delegados que estuvieron en el evento.

“John Milton Rodríguez hoy es el candidato que aglutina una mayoría del pueblo cristiano, con el apoyo de los sectores educativos, empresariales, sociales y de los jóvenes, como se ha evidenciado en su gira Mi Causa es Colombia por las regiones”, dice un comunicado del partido Colombia Justa Libres.

Sin embargo, se conoció una carta que llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la cual Ricardo Arias, fundador de Colombia Justa Libres, pide que se investigue la legalidad de esa candidatura porque, a su juicio, quienes eligieron a Rodríguez no pertenecen directamente a la colectividad.

“[Esto] para que se tomen cartas en las actuaciones del senador John Milton Rodríguez, quien ha violado todos los estatutos del partido, faltando a todos y cada uno de los principios de nuestra colectividad, sin tener en cuenta los más mínimos requisitos de la transparencia, de la democracia, de la honestidad y trasgrediendo la constitución y la ley”, dice la comunicación que llegó al CNE.

El argumento de fondo es que el 12 de noviembre se hizo una convención en la que no hubo decisión de fondo y, según Arias, al día siguiente Rodríguez convocó a otra en la que lo proclamaron candidato, pero personas que no tienen la potestad para hacerlo. “Llevó a algunos simpatizantes de su elección como senador y a la totalidad de los integrantes de la Unidad de Trabajo legislativo, y algunos de los empleados de distintas áreas de ministerios en la ciudad de Bogotá, que no pertenecen al partido Colombia Justa Libres”.

Así mismo, se le pidió al comité de ética revisar lo que pasó ese día de la proclamación de Rodríguez para determinar si es legal su candidatura. De la campaña del senador aseguran que todo se hizo bajo los estatutos de la colectividad, que su candidatura sigue en firme y que todo obedece a las diferencias que tiene con Ricardo Arias. El CNE entrará a definir este episodio, que se da a pocos meses de las elecciones.