Piden al Partido Conservador revocar avales de candidatos al Congreso que tengan investigaciones

El organismo señaló que, ante la proximidad de las elecciones, es indispensable que la colectividad garantice transparencia en la selección de sus candidatos.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 3:25 a. m.
Partido Conservador Cali.

La Veeduría Nacional por la Verdad y la Justicia, dirigida por el exjuez de la República Luis Miguel Marimón, pidió al Partido Conservador revocar el aval otorgado al político antioqueño Juan Diego Gómez, cuestionado por investigaciones en curso.

El organismo señaló que, ante la proximidad de las elecciones, es indispensable que la colectividad garantice transparencia en la selección de sus candidatos y actúe conforme a los estándares de responsabilidad política que exige la ley.

Marimón insistió en que la Fiscalía General debe agilizar las indagaciones para determinar, antes de los comicios, si Gómez tiene o no responsabilidades que puedan afectar su aspiración.

“Los partidos tienen una función pública en sentido material; sus avales comprometen la confianza ciudadana y deben regirse por criterios de idoneidad, integridad y transparencia”, afirmó el presidente de la veeduría.

Juan Diego Gómez, candidato a la Gobernación de Antioquia.

El organismo anunció que acompañará a las autoridades en un recorrido nacional para revisar inscripciones y avales entregados, con el fin de exigir previsibilidad y ética en las decisiones internas de los partidos.

Recordó, además, que Colombia ha construido mecanismos, como la figura de la silla vacía, sustentada en la Ley 1475 de 2011 y en fallos como la sentencia C-303 de 2010, para impedir que investigados utilicen cargos públicos como refugio o herramienta de poder.

