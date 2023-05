Confidenciales Polo Polo se va de frente contra Francia Márquez y afirma que la vicepresidente está viviendo sabroso a costa de los colombianos

Miguel Polo Polo, representante a la Cámara por la circunscripción afro y líder de la oposición, volvió a criticar este fin de semana a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y aseguró que esta es la única que está “viviendo sabroso” en Colombia.

A través de su cuenta personal de Twitter, el congresista sucreño no dejó pasar por alto los elevados costos que tendrá el traslado de la líder medioambiental al continente africano y la cuestionó públicamente. Asimismo, señaló que no ha hecho nada para erradicar el hambre en la Guajira y el Chocó.

“¿Señora Francia Marquez, hasta cuando los colombianos tendremos que lidiar con sus delirios de emperatriz africana? 1.700 millones de pesos le costará al pueblo la gasolina que se gastará en su viaje a África, y todo mientras los niños de la Guajira y el Chocó mueren de hambre. Usted es la única que está viviendo sabroso”, puntualizó.

Otro de los congresistas que criticó fuertemente a la caucana por los altos costos de su viaje a África fue Jota Pe Hernánez, quien manifestó en SEMANA que la vicepresidenta se está burlando de la ciudadanía y de las personas quevotaron por ella.

“Yo tuve la oportunidad de decirle a Francia Márquez que dejara de ser incoherente y que no le mintiera al país. Francia Márquez se está burlando de los colombianos. La única excusa que sacan por parte del Gobierno es decir que la menosprecian porque no es blanca, porque no vienen de una familia rica. Ya dejen de sacar esa excusa de llevar todo a lo personal, cuando estamos tratando temas tan delicados”, concluyó.