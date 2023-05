Confidenciales “Populista en camino de convertirse en dictador”: Fico Gutiérrez al presidente Petro

Fuertes críticas en distintos sectores políticos generaron las declaraciones que dio desde España el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que es jefe del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

“El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él”, dijo Petro.

En entrevista con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República”, agregó el jefe del ente investigador.

A las críticas por las afirmaciones del presidente se sumó en las últimas horas el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien manifestó que Petro está “develando” quién es.

“Petro está develando el que siempre supimos que era: un populista en camino de convertirse en dictador”, dijo Gutiérrez.