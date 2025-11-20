Suscribirse

Por primera vez, Meta y Amazon llegan a La Guajira para un gran encuentro sobre tecnología y talento joven

El objetivo general es acercar a los jóvenes del departamento a tendencias globales

Redacción Confidenciales
21 de noviembre de 2025, 2:20 a. m.
El Movimiento Tech 2025 se proyecta como un espacio para inspirar, capacitar y conectar.
El Movimiento Tech 2025 se proyecta como un espacio para inspirar, capacitar y conectar. | Foto: Getty images/Montaje:SEMANA

En un hecho sin precedentes para el departamento, La Guajira será este viernes 21 de noviembre la sede de En Movimiento Tech 2025, uno de los eventos más relevantes en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la historia del departamento y del Caribe colombiano.

El colectivo de jóvenes creador de TEDx Riohacha y el senador Alfredo Deluque —presidente del Foro Iberoamericano de Parlamentarios Digitales— hicieron posible la realización del evento, que tendrá lugar por primera vez en Riohacha y en todo el territorio guajiro.

Contexto: Tres preparaciones de la comunidad wayúu que podría probar durante su viaje a La Guajira

Gracias a la gestión participarán representantes de Meta, Amazon, Colombia Fintech, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y la Asociación Latinoamericana de Internet.

De acuerdo con Deluque, el objetivo general es acercar a los jóvenes del departamento a tendencias globales, nuevas competencias laborales y oportunidades reales de formación en la economía digital. El congresista, reconocido nacional e internacionalmente por impulsar políticas públicas orientadas a cerrar brechas mediante la tecnología, afirmó que esta es una propuesta concreta por convertir a La Guajira en un territorio de innovación.

“Nuestro compromiso es que nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades que cualquier joven del mundo. Este encuentro no es solo una agenda multisectorial: es una apuesta real por transformar vidas a través de las TIC”, señaló.

El Movimiento Tech 2025 se proyecta como un espacio para inspirar, capacitar y conectar a estudiantes, emprendedores, docentes y creadores de contenido con líderes del sector digital. Para Jaime Luis Osorio, líder del colectivo de la jóvenes, la presencia de estas empresas representa un mensaje clave para la región.

