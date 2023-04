Confidenciales “¿Por qué lo dices?”: al presidente Gustavo Petro le sugirieron no llegar tarde al encuentro con Joe Biden

Todo está listo para que este jueves 20 de abril, a las 2:30 de la tarde, hora de Washington y 1:30 de la tarde, hora Colombia, se encuentre frente a frente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el mandatario de los estadounidenses, Joe Biden.

A falta de pocas horas para ese crucial encuentro, muy jocosamente una periodista le sugirió al presidente Petro que, por favor, no vaya a llegar tarde a la cita con Biden en la Casa Blanca.

Luego, entre risas, el mandatario colombiano se limitó a responder ante las cámaras de Noticias RCN: “¿Por qué lo dices, ¿Por qué lo dices?. Si tú no me retienes aquí, no llego tarde”.

El presidente Petro había dicho anteriormente a los periodistas que los abordaron que él tiene experiencia para encuentros como el que sostendrá este jueves con Biden y, que por ende, ya está listo.

“Tú sabes que yo ya tengo experiencia de años en el trato con parlamentarios como Paloma Valencia y la Cabal”, aseveró.

📽️ | El jueves 20 de abril será el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo, Joe Biden. Ante las cámaras de @NoticiasRCN, el mandatario colombiano aseguró estar listo para la reunión y esto respondió cuando se le sugirió no llegar tarde ⬇️ pic.twitter.com/BzUWQ0Mv8R — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 20, 2023

El de este jueves será el primer encuentro cara a cara en Estados Unidos entre los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden.

Entre los temas que tratarían ambos mandatarios, se encuentran: política contra las drogas, cambio climático, migración, Venezuela y Nicolás Maduro.