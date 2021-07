Confidenciales ¿Por qué no estuvo el general Zapateiro en la rueda de prensa de las capturas por el atentado a Duque?

El Ejército emitió un comunicado explicando por qué el general Eduardo Zapateiro, comandante de la institución, no acompañó la rueda de prensa en la que se revelaron todos los detalles sobre la captura de las personas implicadas presuntamente en el atentado en Cúcuta contra el helicóptero del presidente Iván Duque y el carro bomba de la Brigada 30.

La primera razón que sustenta el comunicado es que las investigaciones son de competencia de la Fiscalía y la Policía.

“La información suministrada en rueda de prensa fue dada a conocer por los jefes de las respectivas dependencias, que en su orden y conforme a las actividades de colaboración y trabajo mancomunado fueron realizadas. Esto es, el señor fiscal general de la Nación, el señor general director de la Policía Nacional y el señor ministro de Defensa, cartera de la cual hace parte el Ejército Nacional”.

La segunda razón es que el comandante del Ejército estaba cumpliendo con un compromiso adquirido con anterioridad en la llamada Cátedra Colombia en la Escuela Superior de Guerra.

Todas estas explicaciones se deben a que Andrés Medina, uno de los capturados, es capitán retirado de la institución y fue piloto. En su contra hay cargos muy graves que lo responsabilizan de presuntamente haber participado del atentado contra el presidente y la bomba en la brigada.

SEMANA confirmó que el entonces capitán Medina llegó a trabajar a la Quinta División el 12 de noviembre de 2013 como piloto y aunque tenía su propio comandante, laboraba de manera articulada bajo las directrices operacionales del comandante de la división.

En una entrevista reciente, el general Zapateiro le dijo a SEMANA: “Jamás he estado escondido mi cargo No lo admito!!! Siempre le he dado la cara a los colombianos ante los problemas que me ha tocado enfrentar durante mi gestión como comandante del glorioso Ejército de los Colombianos”.

De esta manera, Zapateiro le sale al paso a algunas suspicacias sobre por qué él no asistió a la rueda de prensa.