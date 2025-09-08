Suscribirse

Precandidato Daniel Palacios reaccionó ante anuncio de Gustavo Bolívar de convocar una constituyente si triunfa en el 2026: “No lo permitiremos”

Petro volvió a hablar de constituyente esta semana, pero en el 2026.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 12:28 a. m.
Daniel Palacios
El precandidato presidencial Daniel Palacios. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El exministro del interior y precandidato presidencial Daniel Palacios reaccionó en contra del anuncio de Gustavo Bolívar de impulsar una constituyente si triunfan en las elecciones del 2026, tal como lo sugirió el presidente Gustavo Petro, quien no lo consiguió durante su Gobierno.

“Debido al llamado que ha hecho el presidente de convocar a las bancadas a colaborar con su intención de conformar una bancada constituyente, queremos decirle al país que aquí estará la primera bancada constituyente. Nosotros haremos todo el proceso constitucional para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó Bolívar desde la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Palacios, quien milita en una línea política contraria al petrismo, no se ahorró argumentos para contestar: “Está claro que Gustavo Petro y sus candidatos Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, María José Pizarro, Carolina Corcho, Roy Barreras y Susana Muhamad representan el pacto de la muerte de la Constitución del 91.

Según el exministro del Interior, “quieren hacer trizas la democracia, ¡no se lo permitiremos! Los derrotaremos en el 2026 y defenderemos nuestra Constitución".

El exministro de hacienda y expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, también reaccionó: “Lo que faltabaLa izquierda cree que cambiando las palabras en un texto se cambia la realidad. Como les quedó grande el cambio de verdad, ahora quieren el cambio leguleyo”.

