Confidenciales

Precandidato Daniel Palacios reaccionó ante anuncio de Gustavo Bolívar de convocar una constituyente si triunfa en el 2026: “No lo permitiremos”

Petro volvió a hablar de constituyente esta semana, pero en el 2026.

9 de septiembre de 2025, 12:28 a. m.