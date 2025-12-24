Confidenciales

Precandidato Felipe Córdoba pide al Partido Conservador reconsiderar su negativa a participar en consultas: “Es un clamor”

El excontralor asegura que la decisión aleja a la colectividad del momento que vive el país.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 6:10 p. m.
Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial Foto: Samantha Chavez

Felipe Córdoba, precandidato presidencial del Partido Conservador, pidió a su colectividad reconsiderar su negativa a participar en consultas interpartidistas.

Dirigiéndose a las bases, dirección nacional y al presidente del partido, Efraín Cepeda, el excontralor aseguró que la decisión de no participar contrasta a una tomada semanas atrás, cuando se manifestó apertura a las consultas.

“Respeto plenamente la institucionalidad del partido y las decisiones que se toman en sus órganos de dirección, pero también siento el deber, con franqueza y espíritu constructivo, expresar que esta decisión aleja al partido del momento que vive Colombia y de lo que hoy están reclamando los ciudadanos”, dijo.

Y agregó que, en medio de la coyuntura que atraviesa Colombia, “cerrar los caminos de participación, especialmente cuando se trata de una consulta para elegir candidato de unidad, no fortalece al partido ni a la democracia. La debilita”.

Igualmente, recalcó que ir a consulta es un “clamor ciudadano”.

“No abrir ese camino es dejar de escuchar una voz ciudadana que hoy reclama unidad, apertura y liderazgo a la altura del momento histórico que atraviesa Colombia", manifestó.

De esa forma, pide a la dirección nacional reconsiderar la decisión, que no es “debilidad, sino escuchar”.

