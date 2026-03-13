Felipe Córdoba y Daniel Palacios renuncian a su aspiración presidencial y se unen a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

En la mañana de este viernes 13 de marzo se conoció que, tanto Felipe Córdoba como Daniel Palacios, quienes aspiraban a la presidencia de Colombia, decidieron dar un paso al costado y unir fuerzas para apoyar la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia presentó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial: “Coincidimos en muchas cosas”

Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista a Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial . Foto: Samantha Chavez

Según conoció este medio, la decisión se habría producido luego de que el pasado miércoles el excontralor Felipe Córdoba y el exministro del Interior, Daniel Palacios se reunieran con la candidata Paloma Valencia.

Al finalizar esa reunión, cada uno habría empezado a evaluar la posibilidad de renunciar a su aspiración para unirse a la nueva coalición de cara a las elecciones del 31 de mayo. Esa decisión quedó firme en la mañana de hoy.

Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Hay que recordar que durante esta semana, y en medio de los análisis que Valencia hizo para determinar el nombre de su fórmula vicepresidencial, también sostuvo importantes reuniones con miembros de su partido, el Centro Democrático; con los integrantes de la Gran Consulta; con su equipo programático y con algunos miembros del empresariado colombiano.