El exministro Daniel Palacios y el excontralor general Carlos Felipe Córdoba decidieron bajarse de sus candidaturas presidenciales para unirse a la campaña del Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Ahora, en El Debate de SEMANA, el excontralor Córdoba dijo que el petrismo se trae entre manos, supuestamente, un plan de fraude de cara a las elecciones presidenciales.

“Hay que pedirle a toda la comunidad en conjunto, que nos ayude a votar masivamente este 3 de mayo por Paloma Valencia para que no puedan hacer el fraude que ellos quieren realizar. Ellos son los que quieren hacer el fraude. No hay otra persona que lo quiera hacer. Ellos mismos son los que participan permanentemente en política, son los que vienen en contra de las reglas y no les importa”, afirmó Córdoba en El Debate.

En tal sentido, Córdoba pidió a la Registraduría, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, que por favor actúen ante dicha posibilidad de fraude electoral en los comicios de mayo.

“Por eso nuestro llamado y pedido es a todas las instituciones, al procurador, al registrador, al contralor y a la fiscal general, a que garanticen de verdad con su operación dentro de sus entidades, unas elecciones completamente transparentes”, agregó.

Por su parte, el exministro Palacios dijo en El Debate de SEMANA que notaba al presidente Gustavo Petro “asustado”, dado que se ha dejado ver, más de lo normal, bastante activo a través de su cuenta en X participando en política, desmeritando la candidatura de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

“Yo creo que eso es más porque están sintiendo pasos de animal grande, porque están sintiendo que esta es una campaña que, primero, está liderada por una mujer, cuando este gobierno se las tiró del gobierno del cambio y que iba a representar a la mujer y lo único que ha hecho es maltratarla en declaraciones públicas permanentemente; quiere decir que la realidad que Gustavo Petro prometió y no hizo, hoy se ve reflejado en la fórmula vicepresidencial liderada por Paloma Valencia”, señaló Palacios.

“Lo noto asustado”: A Petro le respondieron, en vivo, tras participar en política de forma ilegal y hablar de “vampiros, plumas y lentejuelas”

Palacios también destacó que el presidente Petro se está “pasando por la galleta” la Ley de Garantías, violando la Ley y la Constitución, mientras no da garantías en el país para que se den unas elecciones libres y democráticas, impidiendo que la oposición haga campaña sin interferencias del Gobierno nacional.

“Y por eso quiero anunciar que la próxima semana vamos a denunciar al presidente de la República ante la CIDH para que dé una medida cautelar y le indique que no puede estar violando la normatividad interna y violando esa protección que es la no participación en política por parte del presidente de la República. Es que esto ya es de frente, sin vergüenza”, aseveró Palacios en El Debate.