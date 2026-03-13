Anuncian en vivo denuncia contra Petro en la CIDH por delicado tema de cara a las elecciones 2026: “Es sinvergüenza”

El presidente Gustavo Petro está en el ojo del huracán por cuenta de unos mensajes que ha lanzado en los últimos días y que apuntan a las elecciones presidenciales del 2026.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado ha hablado de la necesidad de continuar con sus políticas, en un claro guiño hacia Iván Cepeda. Además, también se ha referido a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, a quienes ha criticado.

Por lo mismo, son varios los sectores políticos y sociales que han cuestionado a Petro y hablan de una supuesta participación en política, algo que está prohibido por ley y que sería muy delicado de cara a los comicios.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Daniel Palacios, excandidato presidencial, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y anunció, en vivo, que interpondrá una denuncia contra Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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“Este presidente se está pasando por la galleta y de manera descarada la Ley de Garantías. Este presidente está violando la ley y la Constitución, y no está dando garantías para que haya unas elecciones libres y democráticas”, señaló.

En ese sentido, el exministro sostuvo que Petro no está permitiendo que la oposición haga una campaña sin que haya interferencia de su parte y del Gobierno.

Por lo mismo, fue que confirmó que irá ante la CIDH, la próxima semana, para poner este tema en la mesa y que se tome una medida cautelar que impida que el máximo mandatario siga en lo mismo.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“Es que esto ya es de frente, ya es de sinvergüenza, porque el presidente todos los días está haciendo política y eso, sin duda alguna, vulnera los derechos de quienes estamos en la oposición”, expresó.

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Palacios recordó que el petrismo en múltiples oportunidades ha acudido ante la CIDH, por lo que considera que ya es momento de que otro sector distinto también lo haga y se tomen medidas.

“Es hora de desenmascararlos ante ese organismo internacional y exigir que haya garantías, porque si esto es hoy, vamos a ver cómo va a ser todo el comportamiento de Petro y sus funcionarios hasta el día de las elecciones”, añadió.

Muestra de esto, según el excandidato presidencial, es lo que se ha venido haciendo desacreditando el sistema electoral y advirtiendo sobre un posible fraude.

Palacios no es el único que ha mostrado su voz de protesta por lo que ha venido haciendo el presidente Petro, pero, pese a las críticas que ha recibido, el jefe de Estado ha seguido lanzando este tipo de mensajes en sus redes sociales.