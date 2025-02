“Para mí es un amigo de verdad; de los que luchan toda la vida. Me ha permitido hablar con él, varias veces, en momentos difíciles. Para mí, es un compañero de lucha, de viaje, de historia y de continente. Es un jefe de la humanidad y mío en este momento donde la vida está en peligro y puede extinguirse en todo el planeta, por la codicia. El verdadero demonio en la humanidad es la codicia. Para mí, Francisco me trajo confianza, energía. Puso la espiritualidad al lado de la humanidad, de la naturaleza y de la vida, de la gente humilde, la opción preferencial por los pobres y el amor por ellos y ellas como Jesús enseñó. Que no se vaya mi compañero del alma, compañero”, escribió Petro en su perfil de X.