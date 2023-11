Presidente Petro pronostica recortes en colegios y hospitales por fallo sobre regalías

La decisión de la Corte Constitucional, de declarar inexequible el artículo de la reforma tributaria que impedía la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta que pagan las empresas mineroenergéticas, sigue generando reacciones airadas por parte del Gobierno . En la madrugada de este sábado 18 de noviembre, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) un mensaje en el que asegura que, ante el menor ingreso de recursos, la consecuencia no puede ser otra que endeudar más el país o recortar el gasto.

“La consecuencia directa de la decisión de la Corte Constitucional que acatamos, es: o dejamos crecer el déficit como Duque, vía endeudar más el país. Camino que no es el nuestro; o se recorta el gasto en el presupuesto del año entrante que implica sacrificios sociales”, aseguró, al tiempo que explicó que como la opción será la segunda, el fallo de la Corte le quitará dinero de colegios y hospitales, que ya estaban aprobados por el Congreso, “pasándolo directamente a las utilidades de las multinacionales dueñas de contratos de carbón y petróleo”.

La propuesta de no permitir la deducibilidad de las regalías se basa en el hecho de que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales que ahí se encuentran y, por lo tanto, permitir su descuento en el impuesto de renta significaría darles una ganancia extra a las empresas mineroenergéticas. No obstante, quienes criticaban la idea aseguran que las compañías que pertenecen al sector extractivo pagan regalías como contraprestación por el beneficio de poder sacar minerales o combustibles fósiles del subsuelo, y si no les permiten deducir ese pago, realizarían entonces un segundo pago por los mismos recursos.