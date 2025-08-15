Suscribirse

Procurador Gregorio Eljach se reunió con el senador de EE. UU. Bernie Moreno, así fue el encuentro

El congresista republicano le manifestó a Eljach que su propósito es trabajar a favor de los intereses del país.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 5:53 p. m.
Bernie Moreno y Gregorio Eljach
Bernie Moreno y Gregorio Eljach | Foto: Getty Images / SEMANA

En medio de su visita a Colombia, el senador republicano de los Estados Unidos, Bernie Moreno, se encontró con el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, en el aeropuerto de Cartagena este jueves, en horas de la mañana. Esto, después de que el congresista norteamericano atendiera varios eventos el día de ayer.

Según se conoció, el procurador y miembros de su gabinete esperaban el vuelo de retorno a Bogotá, cuando el senador republicano llegó a saludarlo. El congresista por el Estado de Ohio y el funcionario colombiano hablaron durante varios minutos sobre de la situación actual del país y el futuro de la nación.

Contexto: “Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que Álvaro Uribe”: senador republicano Bernie Moreno

El líder republicano le manifestó al procurador Eljach que su propósito es trabajar a favor de los intereses de Colombia, recordando que Moreno es ciudadano colombo-estadounidense nacido en Bogotá, y fue elegido en noviembre para el cargo de senador.

Ambos líderes no se conocían, pero se les observó hablando de manera muy animada y amistosa.

Bernie Moreno y el procurador Gregorio Eljach
Bernie Moreno y el procurador Gregorio Eljach | Foto: Suministrada a SEMANA

Gregorio ElhachProcuradorProcuraduríaEstados Unidos

