Procurador Gregorio Eljach se reunió con el senador de EE. UU. Bernie Moreno, así fue el encuentro

En medio de su visita a Colombia, el senador republicano de los Estados Unidos, Bernie Moreno, se encontró con el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, en el aeropuerto de Cartagena este jueves, en horas de la mañana. Esto, después de que el congresista norteamericano atendiera varios eventos el día de ayer.

Según se conoció, el procurador y miembros de su gabinete esperaban el vuelo de retorno a Bogotá, cuando el senador republicano llegó a saludarlo. El congresista por el Estado de Ohio y el funcionario colombiano hablaron durante varios minutos sobre de la situación actual del país y el futuro de la nación.

El líder republicano le manifestó al procurador Eljach que su propósito es trabajar a favor de los intereses de Colombia, recordando que Moreno es ciudadano colombo-estadounidense nacido en Bogotá, y fue elegido en noviembre para el cargo de senador.

Ambos líderes no se conocían, pero se les observó hablando de manera muy animada y amistosa.