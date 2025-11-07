La senadora Paloma Valencia le lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro por los pronunciamientos que ha hecho en las últimas horas sobre la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, en especial sobre el asesinato del magistrado Miguel Gaona.

En un reciente mensaje, el jefe de Estado cuestionó la versión según la cual el grupo guerrillero fue el responsable de la muerte de Gaona o de cualquier magistrado que falleció en aquel trágico episodio.

“El informe científico forense hecho por la justicia colombiana sobre los cadáveres de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia o fuera de él, y dado que las armas usadas por el M-19 eran de marca diferente a las usadas por el Estado, determinó que ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio“, dijo el mandatario.

Ante esto, la senadora del Centro Democrático no dudó en responder y le recordó a Petro que fue el M-19 el que ingresó a sangre y fuego al edificio. Por lo tanto, más allá de la fuerza excesiva utilizada por la Fuerza Pública, no se puede eximir al grupo guerrillero de su responsabilidad.

“Los posibles errores, actos de negligencia e incluso crímenes deliberados por parte de agentes del Estado colombiano en el esfuerzo de retoma, no eximen al grupo terrorista de un ápice de culpa”, escribió.

Valencia agregó en su mensaje: “Qué tristeza, rabia e indignación que un militante de ese grupo terrorista sea nuestro presidente”.