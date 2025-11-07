Suscribirse

Confidenciales

“Qué tristeza, rabia e indignación que un militante del M-19 sea nuestro presidente”

El máximo mandatario ha sido duramente cuestionado por la forma en que se ha referido al holocausto del Palacio de Justicia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
7 de noviembre de 2025, 7:38 p. m.
gustavo petro Presidente de Colombia
El presidente Gustavo Petro recibió críticas en el aniversario del holocausto del Palacio de Justicia. | Foto: presidencia

La senadora Paloma Valencia le lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro por los pronunciamientos que ha hecho en las últimas horas sobre la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, en especial sobre el asesinato del magistrado Miguel Gaona.

En un reciente mensaje, el jefe de Estado cuestionó la versión según la cual el grupo guerrillero fue el responsable de la muerte de Gaona o de cualquier magistrado que falleció en aquel trágico episodio.

“El informe científico forense hecho por la justicia colombiana sobre los cadáveres de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia o fuera de él, y dado que las armas usadas por el M-19 eran de marca diferente a las usadas por el Estado, determinó que ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio“, dijo el mandatario.

Ante esto, la senadora del Centro Democrático no dudó en responder y le recordó a Petro que fue el M-19 el que ingresó a sangre y fuego al edificio. Por lo tanto, más allá de la fuerza excesiva utilizada por la Fuerza Pública, no se puede eximir al grupo guerrillero de su responsabilidad.

“Los posibles errores, actos de negligencia e incluso crímenes deliberados por parte de agentes del Estado colombiano en el esfuerzo de retoma, no eximen al grupo terrorista de un ápice de culpa”, escribió.

Valencia agregó en su mensaje: “Qué tristeza, rabia e indignación que un militante de ese grupo terrorista sea nuestro presidente”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Video muestra a hombre convulsionando mientras ICE arresta a su familia: esto dice el servicio migratorio

2. Presunto asesino del estudiante de Los Andes fue beneficiario de Ser Pilo Paga, el mejor Icfes en 2016 y sabe dos idiomas

3. Cantantes vallenatos contratados para fiestas privadas de Nicolás Petro Burgos fueron llamados a declarar en el juicio

4. Juliana Guerrero se quedó sin títulos universitarios. Esta es la trascendental decisión de la Fundación San José

5. Rusia advierte a Estados Unidos de un ataque y reafirma apoyo al régimen de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paloma ValenciaM-19Gustavo PetroToma del Palacio de Justicia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.