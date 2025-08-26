Colombia vivió en la última semana una de las más aterradoras jornadas de terrorismo de los últimos años. En Antioquia, un helicóptero de la Policía fue derribado con explosivos dejando 13 uniformados asesinados. Y en Cali, fue activado un camión bomba con un saldo de siete muertos y más de 50 heridos.

Para el caso de Cali, el camión con explosivos fue movilizado desde Corinto, Cauca, zona donde delinque la estructura Jaime Martínez, responsable de la acción terrorista.

El Cauca cuenta con nuevo comandante del Ejército en la región. Se trata del general Javier Africano, que llega a reemplazar al general Federico Mejía, quien se venía desempeñando como comandante de la Tercera División del Ejército.

Sobre la llegada de Africano al Cauca, dijo el comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, “recibió el mando el señor brigadier general Hernando Africano López, a quien le deseamos éxitos en su importante cargo y responsabilidad. Su amplia experiencia será clave para afrontar los desafíos que enfrenta esta región del país, integrada por tres departamentos: Nariño, Cauca y Valle del Cauca”.

Hoy, en el Cantón Militar de Popayán, presidí la ceremonia de transmisión de mando de la @Ejercito_Div3.



Recibió el mando el señor brigadier general Hernando Africano López, a quien le deseamos éxitos en su importante cargo y responsabilidad. Su amplia experiencia será clave… pic.twitter.com/wiI7kinwGS — General Luis Emilio Cardozo Santamaría (@COMANDANTE_EJC) August 25, 2025