Confidenciales Regaño de magistrados y jueces a la alcaldesa Claudia López por declaraciones sobre inseguridad en Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá emitió un comunicado en el que le hace un duro “jalón de orejas” a la alcaldesa Claudia López, en el que rechazan las declaraciones “al abordar el tema de la inseguridad” en la ciudad, en las que afirma que “si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia no vamos a salir adelante como nación”.

López dijo que “si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad, va a ser muy difícil recuperar la seguridad”. Esas palabras no cayeron bien y la Sala Penal del Tribunal emitió un comunicado que fue leído por su presidente, el magistrado Juan Carlos López.

El comunicado le aclara a la alcaldesa que “los jueces en Colombia y, en particular, en nuestro Distrito Capital, son fieles a los principios y mandatos constitucionales, en especial la legalidad. De ahí que en todas sus decisiones, el punto de referencia es la ley”.

Y agregan que esas declaraciones de la alcaldesa “desconocen las bases constitucionales que exigen al juez garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos, de tal forma que si el funcionario judicial reconoce y exige el respeto de los derechos fundamentales, de ninguna manera puede tildársele de estar de parte de la impunidad y mucho menos de la Policía o de la institucionalidad”.

Y es que, la polémica por recientes hechos de inseguridad no para. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso hace pocos días, el desmonte de la Policía tal y como funciona en la actualidad.

“Si la Policía quiere recuperar la confianza de la juventud y la ciudadanía debe desmilitarizarse, abandonar las viejas prácticas del conflicto armado; que se reclute, forme y vigile una Policía civilista que no dependa de MinDefensa ni tenga fuero militar”, sostuvo la mandataria, en su cuenta en Twitter.