En los próximos días se estarían anunciando varios relevos en varias direcciones y comandancias en la Policía Nacional, a cargo del general William Rincón.

Las movidas internas que estaría preparando el alto mando policial para 2026 contemplan cambios en la Dirección de Antinarcóticos, Dirección de Carabineros, Dirección de Inteligencia, Dipol, entre otros.

Fuentes cercanas a la Policía indicaron a SEMANA que a la dirección de Antinarcóticos llegaría el general Carlos Oviedo, a la dirección de Carabineros llegaría la General Susana Blanco, y a la dirección de inteligencia llegaría el general Ricardo Silvestre Sánchez.

Los cambios quedarían en firme- según las fuentes- luego de la reunión de comandantes que se va a realizar el próximo fin de semana en Bogotá, que encabezará el director de la Policía, el general William Rincón.

Por el momento, las fuentes indicaron que para el caso de la Policía Metropolitana de Bogotá aún no se ha evaluado algún relevo, pero insistieron en que todo dependerá de la reunión de comandantes, en la que se hará una evaluación profunda de las metas operativas para el 2026.