Confidenciales Rodolfo Hernández le pidió auxilio a Federico Gutiérrez tras quedar “corchado” sobre el Acuerdo de Escazú, ¿lo logró?

Durante el debate presidencial realizado este miércoles en el marco de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, que celebra su edición número 34, se plantearon varias preguntas clave de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo.

En el evento estuvieron presentes casi todos los candidatos que aspiran a llegar al Ejecutivo: Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez, Enrique Gómez, John Milton Rodríguez, Luis Pérez y Rodolfo Hernández. Quien brilló por su ausencia fue el controvertido Gustavo Petro.

Sin embargo, destacó entre los mismos la reacción de Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, polémico por enviar madrazos a todo el que le parece, esto debido a que se le cuestionó a los aspirantes si ratificarían el Acuerdo de Escazú que se debate todavía en el Congreso, pero él no lo hizo.

Los contendores levantaron sus paletas con la respuesta que consideraron (Ingrid y Pérez, votaron que sí; Fico, Enrique y John Milton votaron que no), mientras que Hernández le preguntó a Pérez, que era quien estaba más cerca y, al no entender, se le acercó a Fico para que le explicara de qué se trataba, pero finalmente no contestó.

Vale mencionar que el Acuerdo de Escazú es la forma corta de nombrar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y que entró en vigencia el pasado 22 de abril. Aunque lo han firmado 24 países, 12 aún no lo ratifican, como Colombia.