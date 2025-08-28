Suscribirse

Rodrigo Lara organiza un gran foro de precandidatos presidenciales el domingo 7 de septiembre; estos son los detalles

Se espera que precandidatos como Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Enrique Peñalosa, al menos cuatro expresidentes de Colombia y otros líderes políticos de centroderecha asistan a este encuentro.

Redacción Confidenciales
29 de agosto de 2025, 2:36 a. m.
RODRIGO LARA
Rodrigo Lara Restrepo | Foto: juan carlos sierra-semana

Un gran foro de precandidatos presidenciales se tiene previsto el domingo, 7 de septiembre, para hablar puntualmente sobre la política exterior de cara a las elecciones de 2026.

El moderador de este encuentro, que se realizará de manera virtual, está a cargo del exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara Restrepo.

El evento es organizado por el partido Dignidad Liberal y el Centro Democrático el cual será trasmitido en el canal de YouTube de Rodrigo Lara Restrepo y del CD a partir de las 6:00 de la tarde.

Algunos temas a tratar serán:

  • Relación con EE. UU.
  • ⁠Fronteras (Venezuela, Perú, Brasil).
  • Crimen transnacional.
  • China y la ruta de la seda.
Este es el anuncio del foro.
Este es el anuncio del foro. | Foto: Suministrada

