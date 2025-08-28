Confidenciales
Rodrigo Lara organiza un gran foro de precandidatos presidenciales el domingo 7 de septiembre; estos son los detalles
Se espera que precandidatos como Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Enrique Peñalosa, al menos cuatro expresidentes de Colombia y otros líderes políticos de centroderecha asistan a este encuentro.
Un gran foro de precandidatos presidenciales se tiene previsto el domingo, 7 de septiembre, para hablar puntualmente sobre la política exterior de cara a las elecciones de 2026.
El moderador de este encuentro, que se realizará de manera virtual, está a cargo del exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara Restrepo.
El evento es organizado por el partido Dignidad Liberal y el Centro Democrático el cual será trasmitido en el canal de YouTube de Rodrigo Lara Restrepo y del CD a partir de las 6:00 de la tarde.
Se espera que precandidatos como Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Enrique Peñalosa, al menos cuatro expresidentes de Colombia y otros líderes políticos de centroderecha, asistan a este encuentro.
Algunos temas a tratar serán:
- Relación con EE. UU.
- Fronteras (Venezuela, Perú, Brasil).
- Crimen transnacional.
- China y la ruta de la seda.