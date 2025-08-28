Confidenciales

Rodrigo Lara organiza un gran foro de precandidatos presidenciales el domingo 7 de septiembre; estos son los detalles

Se espera que precandidatos como Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Enrique Peñalosa, al menos cuatro expresidentes de Colombia y otros líderes políticos de centroderecha asistan a este encuentro.

29 de agosto de 2025, 2:36 a. m.