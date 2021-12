Confidenciales Roy Barreras será candidato al Senado por el Pacto Histórico

Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Tal como lo anticipó SEMANA en su edición impresa, Roy Barreras declinó a su aspiración presidencial y se lanzó al Senado. Aunque el hoy congresista desmintió en su momento la información cuyas fuentes fueron líderes importantes del Pacto Histórico, en la noche de este miércoles la hizo oficial.

Aunque Barreras se tomó el trabajo de recolectar un millón de firmas con las que pretendía validar su campaña presidencial, los apoyos quedaron en el aire tras su anuncio. Sin embargo, los presentó buscando que le den legitimidad a su aspiración al Senado en el Pacto Histórico y de paso quedarse con uno de los primeros puestos de la lista cerrada que será revelada este fin de semana.

Recibí una invitación de ⁦@petrogustavo⁩ .Asumo el reto de la jefatura de debate parlamentario del ⁦@PactoCol⁩ .Construiremos las mayorías parlamentarias que garanticen la gobernabilidad en el gobierno del Pacto que permitan hacer las reformas que el cambio necesita! pic.twitter.com/pojE3CQWs3 — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 9, 2021

Con la aspiración al Senado de Barreras, se le podría dañar la candidatura a la abogada Gloria Elena Arizabaleta, su exesposa, quien pretendía llegar al legislativo en el 2022, una iniciativa que generó ampolla entre la propia coalición de izquierda.

Por ahora no está descartado que Arizabaleta no aspire al Senado, pero si lo hace estaría ubicada en un puesto no tan privilegiado al que tendrá Barreras, hoy el jefe de debate de Gustavo Petro.