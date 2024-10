Senador Mauricio Gómez denunció que las disidencias de las Farc han perpetrado 611 acciones violentas en el Cauca

“Lo único que vemos es a un gobierno débil que le dice al ELN que sigamos sentados en la mesa sin reglas de juego claras. No podemos seguir permitiendo que la sombra de la violencia siga creciendo en nuestro país, vamos a seguir insistiendo en mano dura contra el crimen, vamos a seguir insistiendo al ministro de la Defensa que se ponga del lado de la Fuerza Pública y no de los bandidos, es hora de recuperar el control, es hora de recuperar a Colombia, no aguantamos más”, aseguró el senador.