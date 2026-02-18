CONFIDENCIALES

Senadora Soledad Tamayo impulsó retorno de subsidios del Icetex: “El crédito no puede convertirse en cadena que limite la libertad económica”

Más de 300.000 jóvenes de estratos bajos fueron afectados por la eliminación de subsidios, mientras el Icetex registra una cartera activa de 387.000 usuarios.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 4:44 p. m.
Senadora Soledad Tamayo
Senadora Soledad Tamayo Foto: Suministrada / API

La senadora Soledad Tamayo, del Partido Conservador, volvió a poner en el centro del debate nacional el modelo de financiamiento de la educación superior en Colombia. Tras liderar dos debates de control político contra los ministros de Educación y Hacienda, así como contra el presidente del Icetex, logró que el Gobierno nacional anunciara el retorno de los subsidios a los créditos educativos y la condonación de 1.200 obligaciones correspondientes a jóvenes que abandonaron sus estudios pero mantenían deudas activas.

“El crédito educativo no puede convertirse en una cadena que limite la libertad económica y el proyecto de vida de nuestros jóvenes”, afirmó Tamayo, quien ha sostenido que el modelo actual requiere una transformación profunda.

Como resultado de los debates, el Gobierno confirmó dos decisiones: el regreso de los subsidios a los intereses para estudiantes con créditos vigentes y la condonación de 1.200 créditos. Para ello, los ministerios de Educación y Hacienda destinarán 200.000 millones de pesos —100.000 millones cada uno— para restablecer los alivios financieros.

La eliminación previa de los subsidios afectó a más de 303.000 jóvenes, el 91 % de ellos pertenecientes a estratos 1, 2 y 3, generando un aumento en el valor de sus obligaciones y comprometiendo tanto su estabilidad financiera como la permanencia educativa.

Según cifras oficiales, el Icetex registra más de 387.000 usuarios con cartera activa que supera los 6,7 billones de pesos. Para Tamayo, estas cifras evidencian un modelo que necesita ajustes estructurales. “Las condonaciones parciales o acuerdos de pago son un alivio necesario, pero no suficiente. Colombia debe renovar su visión sobre cómo financiar la educación si quiere garantizar equidad real”, sostuvo.

La senadora enfatizó que el país debe abrir un debate más amplio sobre el futuro del Icetex y el modelo de crédito educativo, con el objetivo de que la educación superior sea una herramienta de movilidad social y no una carga financiera.

