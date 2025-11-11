La Comisión Séptima del Senado fue objeto de una fuerte discusión entre varios de sus integrantes por el debate de la reforma a la salud. El senador Fabián Díaz, del partido Alianza Verde, reclamó porque se quiso cambiar el orden del día, a pesar de que el proyecto cuenta con mensaje de urgencia del Gobierno.

“Todo aquel que termine participando en la votación, porque advierto, que no voy a participar en la votación del orden del día, todo aquel que participe, ya tengo lista la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato”, aseguró el congresista.

Díaz afirmó que, presuntamente, los senadores estarían cometiendo un delito al votar el orden del día, el cual considera que es ilegal porque el mensaje de urgencia e insistencia del Gobierno establece que se debe priorizar la discusión del proyecto.

El senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, y presidente de esa corporación, le contestó que acudirán a las instancias pero que, según el marco normativo de ese llamado, tienen un plazo de 30 días. Según Pinto, a la secretaría ha llegado el mensaje de insistencia, pero no el mensaje de urgencia, por lo que no tendrían esa obligación.

“Podemos esperar los 30 días, podemos abordar otros temas en el entretanto mientras dure la suspensión, no perdemos la función legislativa y podemos abordar otros temas”, aseguró el senador.