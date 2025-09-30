“¿Será que usted quiere que asesinen también a la senadora Paloma Valencia?”, le preguntan a Petro

A través de la red social X, la senadora Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro han sostenido un rifirrafe que este lunes, 29 de septiembre, subió de tono, luego de que el jefe de Estado lanzara una fuerte acusación contra la congresista y precandidata del Centro Democrático.

Todo inició luego de que Valencia calificara de “bochornoso” el hecho de que el presidente Petro les hubiera pedido a los militares de Estados Unidos desobedecer al mandatario Donald Trump.

Tras lo anterior, el presidente Petro replicó el mensaje de la congresista y la señaló de ser cómplice de los falsos positivos en Colombia.

“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, afirmó Petro en X.

La acusación del presidente Petro contra Valencia ha sido cuestionada, y entre quienes se pronunciaron está Miguel Uribe Londoño, precandidato y papá del senador asesinado Miguel Uribe Turbay.

“Señor Petro, una vez más usted hostiga a quien piensa distinto a usted; con sus trinos que se han convertido en balas asesinas, usted pone en peligro a la honorable y valiente senadora Paloma Valencia. No sea irresponsable. Le pregunto: ¿será que usted quiere que asesinen también a la senadora Paloma Valencia como asesinaron a mi hijo Miguel?”, cuestionó Londoño a través de un video.