Piden a Petro que se controle y le advierten que lo demandarán: “Su indignidad da vergüenza”

Continúa el rifirrafe entre la senadora y precandidata Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro a través de la red social X. Lo más reciente es la advertencia que le hizo la congresista del Centro Democrático al jefe de Estado.

La senadora y precandidata presidencial le pidió al presidente Petro que se controle y, a su vez, le informó que lo demandará.

“Contrólese. Usted es el presidente de la República y sus delirios no lo eximen de sus responsabilidades como jefe de Estado. Lo demandaré para que las Cortes lo ayuden a ponerse límites. Su indignidad da vergüenza”, le dijo puntualmente Valencia al presidente Petro a través de X.

Lo anterior se dio, luego de que el presidente Petro acusara a Valencia, sin pruebas, de supuestamente haber sido “cómplice” de los llamados falsos positivos.

“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, dijo el jefe de Estado en X, tras compartir otro mensaje de la congresista del uribismo.

En dicho mensaje, la senadora Valencia calificó de “bochornoso” el hecho de que el presidente Petro hubiera instado a los militares de Estados Unidos a desobedecer al mandatario Donald Trump.

“Es bochornoso que un presidente viaje a otro país a decir que desobedezcan a su comandante en jefe. Petro criticó a los alcaldes de aquí, pero fue a Nueva York a pedir que el Ejército de EE. UU. desconozca a Trump”, dijo puntualmente Valencia.

